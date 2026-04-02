Nastro Rosa, la forza che rinasce in pedana

All’Accademia Scherma Livorno sei donne operate di tumore al seno protagoniste di un percorso tra sport, emozioni e rinascita attraverso il progetto Nastro Rosa

Si è concluso, tra grandi emozioni, il progetto Nastro Rosa tenutosi all’Accademia Scherma Livorno in Collinaia, via Fortunato Garzelli 11. Si tratta di un percorso iniziato nell’ottobre 2025 e terminato nel marzo di quest’anno, che ha visto protagoniste sei donne operate di tumore al seno, pronte a mettersi in gioco partendo da zero. Grazie al supporto della Federazione Italiana Scherma e alla preziosa collaborazione con Livorno Donna, il progetto ha rappresentato per l’Accademia Scherma Livorno molto più di un semplice corso sportivo. In questi mesi si sono intrecciate emozioni e nuove sensazioni: dal primo approccio con la pedana, tra curiosità e timore, fino alla soddisfazione di praticare la scherma insieme, come una vera squadra. Grazie a questo percorso, tra impegno e divertimento, queste donne hanno costruito legami autentici e dimostrato una forza straordinaria. Un ruolo fondamentale è stato quello della maestra Chika Tange che, grazie alla sua passione e sensibilità, ha reso possibile questa iniziativa.

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