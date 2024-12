Natale di Solidarietà, raccolti giocattoli e prodotti per l’igiene

Sabato 21 si è conclusa l’iniziativa “Natale di Solidarietà” a Fonti del Corallo: un Natale per il sociale. Fondazione Caritas e Acli insieme alla direzione di Fonti del Corallo, tutti uniti per dare sostegno ai più fragili. “La raccolta dei giocattoli e dei prodotti per l’igiene è stata molto proficua – scrive Caritas – e non possiamo che ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a riempire le ceste natalizie. Un grande grazie alla direzione di Fonti del Corallo per l’ospitalità e per le due carte regalo del valore di 500€ l’una che permetteranno a Fondazione Caritas di comprare prodotti necessari per molti utenti. Agli amici ACLI va la nostra stima e il nostra gratitudine per il prezioso supporto. Grazie ai professionisti che con la musica e gli spettacoli hanno trasformato i sabati in festa! Ninja Cave, Dino Mancino, d.j. Nike Letizia Santucci, Mad Crew di Ivan Cignetti”.

