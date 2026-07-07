Nel nome di Igor Protti, donato a Cure Palliative l’incasso del film in Fortezza Vecchia

Consegnato il ricavato della serata benefica del 22 giugno dedicata al grande bomber amaranto. La donazione, concordata con la famiglia Protti, ammonta a 3.137,16 euro. Luca Menicagli: Un ringraziamento particolare a tutto il pubblico intervenuto"

Nel nome di Igor Protti. E’ di oltre tremila euro l’incasso del film donato nella mattinata del 7 luglio all’Associazione Cure Palliative di Livorno dalla rassegna cinematografica della Fortezza Vecchia “Sguardi in Fortezza”, ideata da Kinoglaz e Luca Menicagli. Proprio dagli uffici della Menicagli Pianoforti Srl, società che cura la programmazione della Fortezza Vecchia, è stato effettuato il bonifico per un importo pari a 3.137,16 euro. La proiezione, lo ricordiamo, è avvenuta lunedì 22 giugno, a soli due giorni dalla scomparsa del bomber amaranto ed era in programma fin dall’inizio della stesura del cartellone ad aprile. Quella che sarebbe dovuta essere una festa del calcio e del cinema si è trasformata nella prima commemorazione pubblica del grande campione, a seguito della sua prematura scomparsa. Una proiezione di beneficenza resa possibile anche da tutti i soggetti coinvolti, che hanno partecipato all’abbattimento dei costi e delle spese vive: oltre lo staff di “Sguardi in Fortezza” è necessario menzionare il regista del film Luca Dal Canto, le società di produzione e di distribuzione del documentario, “Brendenkeik” e “Piano B”, nonché l’ufficio Siae di Livorno che ha coperto volontariamente le spese per i diritti. “Ovviamente va ringraziato tutto il pubblico intervenuto”, commenta Luca Menicagli, “il grande afflusso dei livornesi che sono accorsi a vedere o rivedere questo bellissimo film, che si è trasformato, nel dolore, in un grande omaggio postumo a un uomo straordinario che rimarrà per sempre nei nostri cuori”. La Fortezza Vecchia, che aveva in programma il film in Quadratura dei Pisani con una capienza di circa 150 posti, ha cambiato location in corsa proiettando il film nella piazza della Cisterna, allestendo, così, in poche ore, un nuovo “cinema all’aperto” più grande, per ampliare le sedute a 600 e permettere al più alto numero di spettatori possibile di vedere il film, proprio in previsione della donazione per una causa così importante. Il grande cuore dei livornesi ha risposto in massa. La scelta di donare all’Associazione Cure Palliative di Livorno è stata presa in accordo con la famiglia Protti.

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