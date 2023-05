“Nessuno è perfetto”, lezione-evento della maestra Calvano agli studenti

Davanti a tanti studenti e alla vicesindaca, e con il supporto del comico Marmugi, Calvano ha affrontato attraverso una serie di immagini il tema della prevenzione e della diversità per combattere il bullismo e sensibilizzare all’inclusione: "La bellezza è sempre soggettiva e la perfezione è inarrivabile". Iniziativa promossa dall’Istituto Micheli-Bolognesi in collaborazione con l’Associazione Naevus Italia Odv

di Giulia Bellaveglia

“Nessuno è perfetto” è il titolo della bella iniziativa organizzata e promossa dall’Istituto Micheli-Bolognesi in collaborazione con l’Associazione Naevus Italia Odv che, nel pomeriggio di mercoledì 3 maggio, ha visto tantissimi tra studenti ed insegnanti affollare gli spazi dell’auditorium Pamela Ognissanti, con l’obiettivo di combattere il bullismo e l’emarginazione. Colonna portante dell’incontro, la maestra di una scuola dell’infanzia Luisa Calvano, che da anni porta avanti una battaglia contro la diversità estetica nelle scuole di tutta Italia. Luisa è infatti nata con una particolarità: un neo della pelle particolarmente esteso che le ricopre gran parte della schiena. “Sono maestra – spiega Calvano – e mamma di due adolescenti. Il che mi ha reso particolarmente facile notare che quando i ragazzi non rispondono a determinati canoni estetici, i compagni trovano spesso il modo di farli sentire inadatti. Ma la bellezza è sempre soggettiva e la perfezione è inarrivabile”. La conferenza-spettacolo, animata dal comico relatore e giornalista Claudio Marmugi, ha illustrato ai presenti un lavoro che Luisa ha realizzato insieme alla cugina Romina Falleni, appassionata di fotografia, e alla sorella Lidia Calvano, pittrice. Una serie di immagini capaci di trasmettere il forte messaggio dell’accettazione di sé in un mondo dove i social, amplificano a dismisura il concetto di perfezione in una ricerca estenuante di qualcosa che non esiste. “Abbiamo fortemente voluto questo incontro – commenta la dirigente scolastica Cecilia Semplici – per sensibilizzare i ragazzi sui rischi dell’online e su un uso consapevole e sicuro delle tecnologie rivolte agli studenti. Il tema nessuno è perfetto mette in risalto l’importanza della prevenzione e aiuta ad interpretare e comprendere la diversità, permettendo così di contrastare atteggiamenti di bullismo e cyberbullismo e di educare all’inclusione”. Presenti, tra gli altri, la vicesindaca Libera Camici e Tiziana Rapisarda in rappresentanza dell’Ufficio scolastico provinciale.

