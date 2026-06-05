“Niente paura”: Svs Rescue 2026 mette alla prova i volontari

Ambulanze, figuranti appositamente truccati e scenari simulati tra il 6 e il 7 giugno nei quartieri nord della città per una grande esercitazione formativa organizzata dalla Svs. L'associazione rassicura i cittadini: nessuna emergenza reale, ma un'importante occasione di addestramento

Un’intera notte di addestramento per mettere alla prova competenze, coordinamento e capacità operative. È questo l’obiettivo di “SVS Rescue 2026“, l’importante esercitazione formativa organizzata dalla Società Volontaria di Soccorso (SVS), in programma tra sabato 6 e domenica 7 giugno. L’iniziativa coinvolgerà numerosi volontari dell’associazione in una serie di simulazioni realistiche di emergenza che vedranno impegnati mezzi di soccorso, ambulanze, squadre operative e figuranti appositamente truccati per riprodurre scenari complessi e situazioni critiche simili a quelle che possono verificarsi nella realtà. L’esercitazione si inserisce nel percorso di aggiornamento e formazione continua che SVS porta avanti con costanza per garantire un servizio di emergenza-urgenza sempre più qualificato ed efficiente. Attraverso prove pratiche e simulazioni ad alta fedeltà, i volontari avranno l’opportunità di consolidare le proprie competenze tecniche, affinare le procedure operative e migliorare il coordinamento tra le diverse squadre di intervento. L’associazione tiene a precisare che non si tratta di un’emergenza reale. Durante l’attività sarà infatti possibile notare una presenza significativa di mezzi di soccorso in alcune aree della città, ma tutti i veicoli coinvolti saranno identificati da appositi cartelli riportanti la dicitura “Niente Paura – Esercitazione Formativa SVS“. Per questo motivo viene rivolto un invito alla cittadinanza a non allarmarsi e a non diffondere informazioni che possano generare confusione o inutili preoccupazioni. L’obiettivo dell’iniziativa è esclusivamente formativo e rappresenta un’importante occasione di crescita professionale per tutti i volontari coinvolti. La formazione continua costituisce uno dei pilastri dell’attività di SVS. Investire nell’addestramento significa preparare il personale ad affrontare con efficacia le emergenze reali, garantendo interventi più rapidi, coordinati e sicuri. Un impegno che si traduce in un beneficio concreto per l’intera comunità, attraverso il costante miglioramento della qualità del servizio offerto ai cittadini. Con “SVS Rescue 2026”, la Società Volontaria di Soccorso rinnova quindi il proprio impegno nella preparazione dei volontari e nella promozione della cultura della sicurezza, confermando il valore fondamentale della formazione come strumento indispensabile per tutelare il territorio e le persone. Perché formare i volontari significa, oggi più che mai, investire nella sicurezza di tutti.

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