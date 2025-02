Nuovo corso della Svs per diventare autista del sociale

Foto inviata in un comunicato della Svs

Partirà il 13 febbraio alle ore 21 alla SVS Pubblica Assistenza Sede Nord in via delle Corallaie 10 ed è aperto a tutti coloro che vogliono iniziare a mettersi al servizio della comunità e della nostra città. Iscrizioni online attraverso il link che trovate nell'articolo

Un nuovo corso gratuito per diventare autista del Sociale Svs partirà il 13 febbraio alle ore 21 alla Svs Pubblica Assistenza Sede Nord in via delle Corallaie 10. E’ aperto alla cittadinanza e dedicato a tutti coloro che vogliono iniziare a mettersi al servizio della comunità e della nostra città. E’ un servizio di Svs di natura Socio-Assistenziale per consentire a persone fragili o in situazione di malattia di accedere alle strutture sanitarie, e non, ai servizi di terapia, rieducazione, riabilitazione del territorio. Grazie all’impegno degli Autisti Volontari del Sociale sarà possibile offrire un servizio di trasporto gratuito e sicuro a chi ne ha più bisogno. Il corso, aperto alla cittadinanza con patente di guida da almeno tre anni, cosi come previsto dal vigente CDS, fornirà una formazione specifica sulle tecniche di utilizzo dei Mezzi Sociali Svs, l’approccio alla persona fragile e gestione delle stesse. I partecipanti riceveranno anche informazioni sul funzionamento del servizio e sulle modalità di adesione all’Associazione. “Essere autista del Sociale SVS non significa solo guidare un mezzo, ma donare il proprio tempo e il proprio cuore per migliorare la vita degli altri”.

Per chi volesse iscriversi è possibile farlo a questo link:

https://www.pubblicaassistenza.it/diventa-volontario

Un piccolo gesto di solidarietà può fare una grande differenza nella vita di molti.

Requisito: avere la patente di guida da almeno tre anni.

Per coloro invece che volessero avere informazioni per diventare Volontario del Sociale sarà possibile mettersi in contatto con Svs o visitare il nuovo sito pubblicaassistenza.it.

Condividi:

Riproduzione riservata ©