Nuovo corso Svs per autisti volontari del Sociale
Il corso è gratuito e si terrà il 20 e 22 febbraio, prima lezione nella sede di via San Giovanni alle ore 21.00. Iscrizioni online tramite il link presente in fondo all'articolo
Il 20 febbraio inizierà il nuovo corso gratuito per diventare autisti volontari Svs del Sociale, il primo passo per poter diventare autisti in Svs. Il corso è diretto a tutti coloro che desiderano svolgere servizi di utilità sociale non sempre direttamente afferenti alle tematiche sanitarie, che possono andare dal trasporto disabili verso istituti scolastici o luoghi di lavoro, alla consegna di pasti, spesa o farmaci a domicilio. E’ un servizio di natura Socio-Assistenziale, per consentire a persone fragili o in situazione di malattia di accedere alle strutture sanitarie, ai servizi di terapia, rieducazione o riabilitazione del territorio. Il corso gratuito è aperto a tutti i cittadini con almeno 3 anni di patente categoria B (con un minimo di 21 anni ad un massimo di 75). Il corso si terrà il 20 e 22 febbraio con la prima lezione che si terrà nella sede di Via San Giovanni 30 alle ore 21.00. Per qualsiasi informazione inviare email [email protected] oppure telefonare al numero 3276918909 Per iscriversi basterà cliccare sul link sottostante e compilare i campi obbligatori nella sezione sociale
https://www.pubblicaassistenza.it/diventa-volontario.
