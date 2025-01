Nuovo ecografo a Radiologia grazie ad una raccolta fondi lunga un anno

La raccolta fondi, realizzata attraverso eventi, è stata portata avanti da Giovanni Frau e Vittorio l’Indiano con Simone Toschi del Ccn Modì Buontalenti e le associazioni DeeJay FullTime Riccardo Cioni e I Quattro Mori. Il 28 febbraio l'ultima serata di beneficenza: "Partecipate numerosi"

L’evento Galà di Beneficenza organizzato per il 28 febbraio all’Imperiale di Tirrenia concluderà la raccolta fondi per l’acquisto di un ecografo da donare a Radiologia. Il progetto è iniziato circa un anno fa da una iniziativa congiunta tra il primario dott. Michele Malventi e la dott.ssa Maria Gallo, Simone Toschi del Ccn Modì Buontalenti, Giovanni Frau e Vittorio l’Indiano per la necessità di ampliare la strumentazione a disposizione del reparto volta ad alleggerire i tempi di attesa a favore dei controlli diagnostici oncologici. La raccolta è stata effettuata attraverso un percorso di eventi organizzati ed effettuati dagli stessi Giovanni Frau e Vittorio l’Indiano grazie alla collaborazione iniziale dell’associazione DeeJay FullTime Riccardo Cioni e successivamente proseguita con l’associazione sarda I Quattro Mori e Ccn Modì Buontalenti. “Grazie alla donazione da parte dei vari locali, istituzioni e Comuni che ci hanno ospitato nei loro eventi, l’autotassazione di parte dei cachet, la vendita di gadget, nonché la raccolta di donazioni spontanee di cittadini siamo riusciti a portare a termine l’impegno che ci eravamo prefissati. Vi invitiamo a partecipare all’ultima serata del 28 febbraio di musica, spettacolo e solidarietà che si svolgerà al ristorante La Prua del complesso Imperiale di Tirrenia che sarà allietata anche con il contributo artistico di vari ospiti. Tutti i proventi saranno destinati al reparto”.

