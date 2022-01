Nuovo governatore per l’Arciconfraternita della Purificazione

L'Arciconfraternita ha in possesso la vecchia "chiesa dei Greci" in via della Madonna 22 (nella foto), con una delle più belle iconostasi esistenti in Italia

Dopo la Misericordia, l’Arciconfraternita della Purificazione è la più importante e numerosa della città. Purtroppo nei mesi scorsi è venuto a mancare il suo governatore-presidente dott. Paolo Lugetti. L’11 ed il 12 dicembre si sono tenute le nuove elezioni, in seguito alle quali, il vescovo di Livorno ha nominato nuovo governatore-presidente, l’ingegnere Giuseppe Scavazzon.

L’Arciconfraternita ha in possesso la vecchia “chiesa dei Greci” in via della Madonna 22 (nella foto), con una delle più belle iconostasi esistenti in Italia. Inoltre gestisce, come proprietà, il camposanto di via dell’Ardenza, il terzo camposanto della città, dopo il comunale e quello della Misericordia. Tra l’altro in esso sono sepolte le tombe di tutta la famiglia Ciano.

Un’Arciconfraternita che ha guardato sempre al bene della città e che desidera estendere la possibilità di vedere la propria iconostasi e chiesa in via della Madonna.

Il nuovo governatore, già presidente della Circoscrizione 5 e consigliere comunale, nei prossimi giorni incontrerà le autorità cittadine, offrendo la possibilità che la chiesa in via della Madonna 22 possa divenire un polo turistico.

Inoltre l’Arciconfraternita è la prima in Italia che, nel proprio camposanto, ha un “giardino dei ricordi” dove possono essere deposte le ceneri dei defunti. Il cappellano e rettore dell’Arciconfraternita è monsignor Paolo Razzauti.