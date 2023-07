“Occhio non sai mai cosa c’è sotto”, presentata la campagna di prevenzione tuffi

I ragazzi dell’associazione ThisIntegra distribuiranno volantini informativi, con la grafica di Francesco Martinelli, e due adesivi educativi, realizzati da Claudio Marmugi e Tommaso Eppestengheir, nei pressi degli stabilimenti balneari. L'assessore Raspanti: "ll tuffo, si sa, è bello, liberatorio, divertente, ma nasconde delle insidie. Bisogna studiare sempre bene, dove e come tuffarsi. Ecco perché in una città di mare come Livorno non poteva certo mancare una campagna di questo tipo che deve diventare obbligatoriamente un appuntamento fisso"

di Giulia Bellaveglia

In Italia, ogni anno, si registrano circa 400 lesioni midollari da tuffo con una prevalenza che riguarda gli uomini dai 14 ai 40 anni. Un dato forte, significativo, che ha spinto In Associazione a promuovere una campagna di prevenzione in tal senso dal titolo Occhio – Non sai mai cosa c’è sotto. Per l’occasione i ragazzi dell’associazione ThisIntegra distribuiranno nei pressi degli stabilimenti balneari alcuni volantini informativi, con la grafica di Francesco Martinelli, e un paio di simpatici – ma istruttivi – adesivi realizzati dal comico giornalista Claudio Marmugi e dall’illustratore Tommaso Eppesteingher. “L’idea – spiega il presidente di In Associazione Fabrizio Torsi – nasce da un tragico evento avvenuto a pochi chilometri da qui: tre giovani di Viareggio, di appena 17 anni, paralizzati dal collo in giù a causa dei tuffi. Un viaggio senza ritorno che abbiamo scelto di raccontare, perché più raccontiamo questa cosa ai ragazzi, spieghiamo loro i pericoli concreti di un’azione fatta senza riflettere, e meno casi come questi si verificheranno”. “Un’iniziativa – commenta l’assessore al sociale Andrea Raspanti – legata ad un rischio concreto, di cui si parla ancora troppo poco. Il tuffo, si sa, è bello, liberatorio, divertente, ma nasconde delle insidie. Bisogna studiare sempre bene, dove e come tuffarsi. Ecco perché in una città di mare come Livorno non poteva certo mancare una campagna di questo tipo che deve diventare obbligatoriamente un appuntamento fisso”. L’evento è stato anche l’occasione per consegnare un assegno simbolico a Kora, il cane da salvamento, cui tempo fa era stato rubato l’imbrago, oggi riacquistato proprio grazie ad In Associazione. “Visto che il tema è quello del mare – aggiunge Torsi – non potevamo certo esimerci da risolvere un problema come questo. Ecco perché tutti i volontari hanno deciso di autotassarsi e di compiere questo bel gesto a favore dei nostri amici pelosi, indispensabili per la sicurezza di una giornata trascorsa in spiaggia”.

