Oltre lo scalino, per rendere Wonder ancora più accessibile

La Cooperativa Sociale Le Livornine ETS lancia una campagna di crowdfunding (attiva fino al 17 ottobre) per realizzare una piattaforma all’ingresso del ristorante garantendo a tutti la possibilità di entrare

Un piccolo gradino può rappresentare una grande barriera. È da questa consapevolezza che nasce “Wonder – Oltre lo scalino”, la campagna di crowdfunding promossa dalla Cooperativa Sociale Le Livornine ETS e presentata ieri, giovedì 10 settembre, al Ristorante Wonder, nel cuore del quartiere Venezia. L’incontro si è svolto in un clima di partecipazione e convivialità ed è stato l’occasione per illustrare alla comunità il progetto e il suo obiettivo: raccogliere i fondi necessari alla realizzazione di una piattaforma di accesso che permetta alle persone con disabilità o difficoltà motorie di superare in autonomia e sicurezza la barriera architettonica presente all’ingresso del locale. Alla presentazione ha partecipato Andrea Raspanti, Assessore del Comune di Livorno, insieme a una rappresentanza della Sezione Soci Unicoop Firenze di Livorno con il Presidente Lorenzo Bugliesi e ad alcuni consiglieri, a testimonianza dell’attenzione della comunità verso un tema che riguarda il diritto di tutti a vivere e frequentare gli spazi della città senza barriere. Il Wonder nasce dall’esperienza della Cooperativa Sociale Le Livornine ETS, che promuove percorsi di inclusione sociale e lavorativa per persone con disabilità e fragilità attraverso ristorazione, formazione e iniziative culturali. Uno spazio aperto alla cittadinanza nel quale inclusione significa soprattutto creare le condizioni concrete affinché ogni persona possa partecipare. Con “Oltre lo scalino”, il Wonder vuole compiere un ulteriore passo in questa direzione: perché l’accessibilità non è soltanto una questione tecnica, ma significa poter entrare in un locale, incontrare gli amici, partecipare a un evento o semplicemente prendere un caffè senza dover chiedere aiuto e senza dover rinunciare. La campagna di crowdfunding, avviata il 7 settembre e attiva fino al 17 ottobre, è aperta al contributo di cittadini, associazioni, imprese e di chiunque voglia sostenere concretamente il progetto.

Guarda il video e sostieni “Wonder – Oltre lo scalino”:

https://www.eppela.com/projects/13132

Come contribuire

È possibile effettuare una donazione direttamente sulla pagina della campagna Eppela, cliccando sul pulsante “Contribuisci”.

In alternativa è possibile contribuire tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato:

IBAN: IT07G0200813912000107229211

Intestato a: Cooperativa Sociale Le Livornine

Causale: Erogazione liberale per campagna di crowdfunding “WONDER – Oltre lo scalino” in corso su Eppela.

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