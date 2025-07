Open day gratuito di vela paralimpica con Sport Insieme Livorno

Sabato 5 luglio tutti, ma in particolar modo le persone con disabilità, potranno vivere una giornata unica in avvicinamento alla vela con istruttori qualificati per il parasailing. L’evento è gratuito ma è necessario prenotare

Sabato 5 luglio tutti, ma in particolar modo le persone con disabilità fisica e/o intellettiva, potranno vivere una giornata unica in avvicinamento alla vela con istruttori qualificati per il parasailing. L’Associazione Sport Insieme Livorno APS insieme a BBraun organizza infatti un “Open Day Vela Paralimpica” al Circolo Nautico Livorno. In caso di maltempo verrà svolta il 19 luglio. L’evento è gratuito ma è necessario prenotare. L’appuntamento è alle ore 10.00/10.30 per la presentazione. Dalle 10:30 alle 13.00 rudimenti teorici e conoscenza della barca, uscita in mare. Dalle 13.00 alle 13.30 spaghettata, dalle 13.30 alle 17:00 uscita in mare. La manifestazione ha il patrocinio di Comune di Livorno e Sport e Salute ed il sostegno di Ortopedia Michelotti, Nuova Simat, Associazione Strabilianti, FIV federazione italiana vela “Seconda zona”, Hansa Class “Associazione italiana classe Hansa” e Circolo Nautico Livorno.

Per contatti e prenotazioni

www.sportinsiemelivorno.it

[email protected]

3203122076

