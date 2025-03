Partita la campagna di prevenzione per il contrasto delle truffe agli anziani

La lezione è stata tenuta dal Sostituto Procuratore della Repubblica Antonella Tenerani e dall'ispettore della polizia Fabio Franchini al Palazzo dei Portuali. Così Svs Pubblica Assistenza quale capofila, Arci, Cooperativa San Benedetto, Movimento Consumatori, Aps la solidarietà e Soci@lmente le 3 A cooperano e fanno rete con lo scopo di sensibilizzare maggiormente la comunità fornendo strumenti per aumentare la consapevolezza sui rischi

Si è svolta il 23 marzo la prima attività di formazione per gli operatori delle associazioni che lavorano quotidianamente con gli anziani per sensibilizzarli sul tema della prevenzione e contrasto delle truffe. La lezione è stata tenuta dal Sostituto Procuratore della Repubblica Antonella Tenerani e dall’ispettore della polizia Fabio Franchini al Palazzo dei Portuali. Grazie al Comune di Livorno, settore Servizi di sostegno per la ridotta autonomia e la non autosufficienza, nell’ambito del Fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani del Ministero dell’Interno, è stato attivato un progetto in cui varie associazioni del territorio come Svs Pubblica Assistenza quale capofila, Arci, Cooperativa San Benedetto, Movimento Consumatori, Aps la solidarietà e Soci@lmente le 3 A cooperano e fanno rete con lo scopo di sensibilizzare maggiormente la comunità fornendo strumenti per aumentare la consapevolezza sui rischi; incentivare attività di prevenzione di situazioni potenzialmente rischiose; dare maggior senso di sicurezza e protezione; offrire supporto e sostegno alle vittime di truffa e potenziali vittime e alle loro famiglie. Molte le iniziative previste nei prossimi mesi rivolte alla cittadinanza, tra cui la creazione e diffusione di materiale divulgativo e informativo, la pianificazione di incontri di formazione nei quartieri della città rivolti agli anziani e ai volontari che si occupano di anziani e un supporto psicologico gratuito per gli anziani vittime di truffe. Gli incontri formativi saranno organizzati in collaborazione con la Questura di Livorno e l’Arma dei carabinieri.

