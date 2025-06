Partono i progetti estivi Tutti insieme per un goal e Tra mare e sport

Le due iniziative, per le quali Fondazione Livorno ha stanziato un contributo complessivo pari a 65 mila euro, si svolgeranno nel periodo compreso tra il 16 giugno e il 31 luglio

Partono anche quest’anno i progetti estivi Tutti insieme per un goal e Tra mare e sport, entrambi dedicati a giovani con disabilità e realizzati in rete da Associazione Italiana Persone Down APS, da Associazione Autismo Livorno APS e da Associazione Volare senz’ali Odv. I progetti nascono per contrastare le situazioni di solitudine che questi ragazzi con bisogni speciali, insieme alle loro famiglie, affrontano a seguito della chiusura delle scuole e con l’interruzione dei servizi territoriali dedicati nel periodo estivo. Le due iniziative, per le quali Fondazione Livorno ha stanziato un contributo complessivo pari a 65 mila euro, si svolgeranno nel periodo compreso tra il 16 giugno e il 31 luglio 2025. Tutti insieme per un goal: perché volontariato è fare rete con il cuore, nato nel 2012, è dedicato a bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 19 anni. Il progetto Tra mare e sport, attivo invece dal 2020, è rivolto a giovani adulti di età superiore ai 19 anni. I ragazzi, seguiti da personale qualificato e attraverso svariate attività ricreative, hanno l’opportunità di trascorrere un’estate piena e piacevole, alleggerendo il carico assistenziale delle famiglie e incoraggiando l’interazione tra giovani con bisogni e fragilità diverse.

Tra le varie attività organizzate dalle tre associazioni sono previste gite al mare, attività sportive all’aria aperta, uscite e cene in comitiva, escursioni sul territorio, laboratori di canto, teatro e lettura negli spazi di Villa Fabbricotti e, ancora, laboratori di cucina, attività di cura della persona e uscite in barca.

Insomma, per questi bambini e giovani adulti disabili – circa 60 in totale – si prospetta una stagione ricca di appuntamenti all’insegna del divertimento e della compagnia. Tra mare e sport e Tutti insieme per un goal, coprendo una così ampia fascia d’età, offrono infatti a grandi e piccini importanti momenti di svago e inclusione pensati per il loro benessere psico-fisico ed emotivo, dando loro l’occasione di mettersi in gioco, coltivare amicizie ed esercitarsi nella gestione autonoma del denaro, del tempo libero e della cura di sé e degli altri.

