“Percorsi di Luce”: un docufilm per dare voce alla disabilità e promuovere l’inclusione

Il docufilm sarà presentato ufficialmente giovedì 22 maggio alla Libera Accademia di Belle Arti di Firenze e martedì 27 maggio alla Casa del Portuale. Successivamente, sarà diffuso online per permettere a tutti di poterlo vedere

di Giulia Bellaveglia

Unire l’arte e la solidarietà per dare voce a chi spesso resta invisibile. È questo l’obiettivo del progetto “Percorsi di luce”, finanziato grazie a un bando di Regione Toscana e nato dalla collaborazione tra l’associazione Volare Senz’Ali e la Libera Accademia di Belle Arti (Laba) di Firenze. Il cuore dell’iniziativa è un docufilm di circa otto minuti che racconta la realtà della disabilità grave, mettendo in evidenza l’impegno straordinario dell’associazione per offrire supporto e inclusione. “Il nostro gruppo – spiega la presidente di Volare Senz’Ali Francesca Silvestri – è formato da personale altamente qualificato che si aggiorna costantemente per garantire un aiuto sempre più efficace. I nostri assistiti sono ragazzi privi di autonomia e bisognosi di assistenza continua. Quello che vogliamo fare è provare a colmare un vuoto istituzionale: questi giovani, una volta concluso il percorso scolastico, rischiano di diventare invisibili, lasciando le famiglie sole nella gestione quotidiana. Grazie a noi, invece, possono contare su un ambiente sociale e attività mirate, dal lunedì al venerdì, per favorire la loro socializzazione. Questa produzione ci permetterà di raccontare tutto questo al mondo.” L’iniziativa ha coinvolto attivamente la Laba, che ha messo a disposizione risorse e competenze nel campo della regia e della produzione audiovisiva. “Il nostro istituto – aggiunge il direttore Domenico Cafasso – ha partecipato attraverso il nostro dipartimento di regia, cinema e radiovisivi, fornendo strumenti ed esperti. È stata un’esperienza intensa e vogliamo esprimere la nostra gratitudine a Volare Senz’Ali per averci dato l’opportunità di lavorare a un progetto dal grande valore umano e sociale. Abbiamo dato voce a storie di resilienza e speriamo di sensibilizzare sempre di più sul tema delle disabilità gravi. Ringrazio gli studenti, i docenti e i videomaker che hanno lavorato con passione. È stato un onore condividere questo percorso e auspichiamo che questa collaborazione possa proseguire generando nuove opportunità di crescita e consapevolezza.” Il docufilm sarà presentato ufficialmente giovedì 22 maggio alla Libera Accademia di Belle Arti di Firenze e martedì 27 maggio alla Casa del Portuale. Successivamente, sarà diffuso online per permettere a tutti di poterlo vedere. Percorsi di luce non è solo un film, ma un messaggio di inclusione, speranza e impegno verso una società più consapevole e solidale.

