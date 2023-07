Pomeriggio in musica alla Rsa Villa Serena insieme ad AVO

Lunedi 24 luglio l’Associazione AVO guidata dalla presidente Virginia Panariello, già attiva in ospedale con i suoi volontari e presente da circa un anno anche nella Rsa Comunale di Montenero, ha deciso di festeggiare i 40 anni di attività sul territorio con una festa all’interno del Parco della Rsa Villa Serena. Nell’occasione è stato rivalorizzato il “Giardino dei Pini” all’interno della RSA e allestito con un grande gazebo donato da AVO che oltre a questo ha offerto una ricca merenda a tutti i presenti.

Gli operatori e i volontari hanno coinvolto tutti a cantare e ballare accompagnati dalla musica e dalla voce di Paolo e Soraya in un clima di allegria e spensieratezza. Al momento del consueto taglio del nastro per inaugurare il gazebo, l’associazione ha voluto premiare con una rosa rossa una delle prime volontarie AVO, la signora Silvana Gabbriellini di anni 98 e ospite della Rsa Villa Serena dal 2017, Silvana non ha trattenuto le lacrime per la commozione facendo emozionare tutti i presenti. Gli ospiti della Rsa insieme ai loro familiari e amici hanno potuto respirare un’atmosfera di solidarietà e benessere a conferma dell’ottima collaborazione tra operatori e volontari.

