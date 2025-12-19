Pranzo solidale alla Caritas con Confcommercio e autorità

L'iniziativa ha visto la partecipazione della vicepresidente della Regione Toscana Mia Diop, dell’assessore al Comune di Livorno Rocco Garufo, del vicario del Questore Lorena La Spina, nonché dei dirigenti Confcommercio

La Confcommercio di Livorno serve a tavola alla mensa Caritas, per il tradizionale pranzo di Fondazione Caritas con gli ospiti della mensa di via La Pira 9. L’iniziativa ha visto la partecipazione della vicepresidente della Regione Toscana Mia Diop, dell’assessore al Comune di Livorno Rocco Garufo, del vicario del Questore Lorena La Spina, nonché dei dirigenti Confcommercio: il direttore provinciale Federico Pieragnoli, il vicepresidente Daniele Bartolozzi, il presidente Confsport Confcommercio Damiano Bani, il presidente Conftrasporti e Logistica Fulvio Franchini e il revisore Tommaso Freschi. Insieme hanno coadiuvato i lavori degli efficientissimi volontari, che hanno servito il pranzo preparato dal ristorante Cusin del Mar di Antignano. Il pranzo è stato preparato con maestria e passione dal ristorante Cusin del Mar di Antignano. Il direttore della Fondazione Caritas, Guido De Nicolais, ha dichiarato: “Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di Confcommercio e delle istituzioni locali che in questo modo hanno riconosciuto il lavoro della nostra istituzione. La solidarietà è un valore che ci unisce, e la partecipazione di tanti membri delle istituzioni oggi ci dimostra quanto questa città sia viva e pronta ad aiutare chi ne ha bisogno”.

Il direttore provinciale Confcommercio Federico Pieragnoli ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa solidale: “È stato un grande onore poter collaborare con la Caritas e la Fondazione Caritas per questo tradizionale pranzo natalizio. Il nostro servizio ai tavoli è stato un piccolo gesto per sottolineare la necessità di unire le forze per il bene della comunità, specialmente in un momento così significativo come il Natale. Siamo felici di aver potuto dare il nostro piccolo contributo, affiancando i volontari che ogni giorno si impegnano con dedizione per offrire pasti e servizi solidali”. Rocco Garufo ha sottolineato il valore del volontariato: “Il lavoro di Caritas è fondamentale nel quotidiano di chi vive situazioni di difficoltà da cui è impossibile uscire da soli. E per questo è importante anche per la comunità. Soprattutto a Natale, quando vorremmo che chiunque fosse sereno, sazio, accudito, ogni gesto di solidarietà fa la differenza. E’ stato un momento di condivisione e speranza”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©