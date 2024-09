Presentata la nuova sede della Pubblica Assistenza di Collesalvetti

Entro il 2026, anno del suo cinquantesimo compleanno, l'associazione traslocherà dai locali storici di via Roma nella nuova struttura di via Europa. Il vice presidente Andrea Ferrara: "Sarà un simbolo di crescita e di coesione sociale per il territorio"

Quattrocentocinquanta metri quadrati suddivisi tra ambulatori, sala polivalente, area volontari, a cui si aggiungono i duecentocinquanta del primo piano e un’area all’esterno dedicata al parcheggio e al ricovero mezzi. Sono questi i numeri che caratterizzeranno la nuova sede della Pubblica Assistenza di Collesalvetti che, entro il 2026, anno del suo cinquantesimo compleanno, traslocherà dai locali storici di via Roma nella nuova struttura di via Europa. Il progetto, firmato Elife project (società appartenente al gruppo Ies solare rappresentata dall’Ing. Gabriele Daini) è stato presentato alla cittadinanza nella splendida cornice di Villa Carmignani. L’evento ha visto la partecipazione di Marida Bolognesi per il Comitato Anpas Toscana, Nicola Di Paco, coordinatore Anpas della zona livornese e della giornalista Sara Luperini in qualità di moderatrice. “Questo spazio – ha spiegato Andrea Ferrara, Vice Presidente della Pubblica Assistenza Collesalvetti – sarà un punto di riferimento per i servizi sociosanitari e, soprattutto, un simbolo di crescita e di coesione sociale”.

Una sede al passo con i tempi, accessibile e sostenibile, con un impianto fotovoltaico e solare termico che ne permetterà la quasi totale autonomia dal punto di vista energetico.

“Un ringraziamento speciale va a tutti volontari, il cuore pulsante dell’associazione – ha sottolineato Sara Paoli, sindaca di Collesalvetti – senza il loro impegno e la loro dedizione, nulla di tutto questo sarebbe possibile. Questa nuova sede rappresenta un passo in avanti verso un futuro più sicuro e solidale per tutti noi, fondamentale per il nostro paese e, soprattutto, per costruire insieme una Collesalvetti migliore”.

