Presentati i tre eventi promossi dall’associazione Afasia Livorno

Saranno tre le iniziative promosse dall'associazione: un tg in onda su Granducato Tv, corsi di teatro e musica e una raccolta fondi ad una partita dell'Unione Sportiva Livorno 1915. L'assessore Raspanti: "Saranno tre importanti momenti di crescita e sensibilizzazione. Ammiro molto il coraggio di Davide"

di Giulia Bellaveglia

Tre eventi, a cura dell’Associazione Afasici Toscana – Afasia Livorno e con il patrocinio del Comune di Livorno, animeranno il 2024 su più fronti. “Afasia tv: il giornalista afasia” è il titolo del percorso ideato dalla realtà sociale per consentire agli afasici di metter su una vera e propria redazione giornalistica, con un “Tg news” che andrà in onda nel mese di settembre, cinque puntate (più due repliche) da quindici minuti ciascuna, su Granducato Tv (per vedere alcune delle interviste già realizzate è possibile consultare il canale YouTube del vicepresidente Davide Crovetti). “L’amministrazione comunale – spiega l’assessore al sociale Andrea Raspanti – supporta con convinzione le associazioni del territorio, anche e soprattutto le più piccole, che con grande determinazione, dispendio di energie e generosità offrono a questa città importanti opportunità per crescere, incontrarsi e sensibilizzare su varie tematiche sociali. Ammiro molto il coraggio di Davide, che dimostra come chi si trova catapultato in una dimensione nuova, in cui un evento ha reso più problematico il parlare, non necessariamente si chiude in una situazione di isolamento, ma anzi può reinventarsi e aprirsi agli altri”. Il secondo progetto, finanziato da Fondazione Livorno, prevede invece una serie di corsi di teatro e musica in programma da lunedì 23 settembre a martedì 17 dicembre, tra cui un coro di pop moderno a cura di Riccardo Pagni. “Il percorso che propongo dallo scorso anno – dice -, ad afasici, parkinsoniani e a chiunque abbia il piacere di partecipare, ha lo scopo di indurre ad acquisire una maggiore consapevolezza della propria voce, attraverso il divertimento e l’emozione di cantare con gli altri, cercando di sviluppare e migliorare la vocalità e l’ascolto e l’espressione e l’energia di questo tipo di canto corale, con particolare attenzione alle modalità espressive delle parole cantate”. Infine, il legame con l’Unione Sportiva Livorno 1915, all’interno del progetto “Livorno Cares”, che vedrà la realtà associativa ospite dello stadio Armando Picchi in occasione della 13esima giornata di andata del campionato di serie D girone E, Us Livorno – Terranova Traiana in programma domenica 24 novembre alle ore 15. “Il nostro obiettivo – spiega il responsabile Massimo Galleni – è quello di mettere in connessione il mondo del calcio con l’associazionismo territoriale. Vogliamo offrire loro visibilità e la possibilità di raccogliere fondi, oltre a celebrare questo bel momento con una targa donata da Martini Gioielli”. Per i dettagli delle iniziative è possibile consultare la pagina Facebook Afasia Livorno – Associazione Afasici Toscana.

