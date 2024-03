Presentato il progetto di welfare culturale Affianco

Le fotografie di alcuni incontri relativi al percorso sono di Linda Ughi per Agave cooperativa

L’iniziativa ha dato a circa 30 bambini di Livorno, tra i 6 e i 13 anni, provenienti da situazioni di fragilità socio-economiche, la possibilità di frequentare e conoscere da vicino il Museo della Città e il Museo Fattori

di Giulia Bellaveglia

“Affianco” è il titolo del bel progetto regionale che ha visto protagoniste di un percorso dedicato al welfare culturale le strutture museali comunali – Museo della Città e Museo Fattori – grazie all’impegno delle cooperative Itinera, Agave, Cuore Liburnia e del Progetto Strada, a livello locale, e di Legacoop Toscana e Fondazione Noi a livello complessivo. L’iniziativa ha dato a circa 30 bambini di Livorno, tra i 6 e i 13 anni, provenienti da situazioni di fragilità socio-economiche, la possibilità di frequentare e conoscere da vicino i musei della propria città. “Il primo passo – spiega Michela Vianelli di Itinera – è stato quello di recarci al doposcuola dei Salesiani, un luogo di aggregazione che i bambini conoscessero bene, in cui abbiamo iniziato a presentare loro le strutture e realizzato alcune attività a tema artistico cominciando a costruire un rapporto di fiducia. Poi c’è stato il momento delle visite, appuntamenti che hanno destato tantissima sorpresa e curiosità, tanto che i piccoli hanno addirittura voluto coinvolgere le loro famiglie portandole in giro per i musei. Infine, abbiamo preso parte ad una giornata dove abbiamo ripercorso tutti insieme le esperienze realizzate. Un percorso bello e importante che ha offerto a questi giovanissimi la possibilità di vivere le realtà museali”. “Un esperimento – afferma il direttore scientifico del Museo della Città Paolo Cova – che ci ha dato modo di comprendere quanto l’arte possa essere inclusiva, si configuri come una cura per le nostre società e riesca ad essere comunicata ad una molteplicità di pubblico. Ecco perché in questi spazi sono presenti solo apparati didattici pensati in questo modo e accessibili a tutti”. “Quando si parla di cultura – aggiunge il sindaco Luca Salvetti – non si può fare riferimento soltanto al guadagno, ma bisogna necessariamente considerare anche ciò che che viene proposto in termini di conoscenze e, come in questo caso, di benessere sociale. Dobbiamo lavorare molto su questo e quello di oggi è un primo passo davvero importante”.

