Presepe vivente nella chiesa di San Ferdinando
Il quartiere della Venezia è tornato a farsi scenario di una tradizione che tocca il cuore: la XXX edizione del Presepe Vivente. Anche quest’anno la sacra rappresentazione ha trovato la sua suggestiva cornice all’interno della bellissima Chiesa di San Ferdinando, gioiello del barocco cittadino, le cui architetture hanno esaltato la sacralità e la bellezza del mistero della Natività. Il percorso narrativo, partendo dal rigore del testo evangelico, si è confrontato con le sfide del nostro tempo. La sacra rappresentazione si è conclusa con l’appuntamento alla prossima edizione, ma soprattutto con un messaggio di speranza universale.
