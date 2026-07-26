Prevenzione dell’annegamento, dimostrazioni di soccorso e sicurezza in mare

Grande partecipazione all'iniziativa promossa dal Comune di Livorno nell'ambito del progetto "Livorno Estate Sicura". Dimostrazioni pratiche, simulazioni di salvataggio e attività di sensibilizzazione hanno coinvolto cittadini e turisti per diffondere la cultura della sicurezza in acqua

In occasione della Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento (World Drowning Prevention Day), la spiaggia dei Tre Ponti ha ospitato una mattinata dedicata alla sicurezza della balneazione, con dimostrazioni di salvamento, simulazioni di soccorso e attività di sensibilizzazione rivolte a cittadini e turisti. L’iniziativa, che ha registrato una grande partecipazione di pubblico, è stata organizzata dai settori Turismo, Demanio Marittimo e Protezione Civile del Comune di Livorno, in collaborazione con la FISA – Federazione Italiana Salvamento Acquatico, scuola di formazione altamente qualificata per il rilascio dei brevetti di assistente bagnanti e per la preparazione delle unità cinofile, la Virtus Buonconvento, che gestisce il servizio di salvamento ai Tre Ponti, la Guardia Costiera, il Centro Surf Tre Ponti, la SVS Soccorso in Mare e la Misericordia di Antignano, realtà che fanno parte del progetto comunale “Livorno Estate Sicura”, dedicato alla sicurezza sulle spiagge libere cittadine. Presente anche l’assessore al Turismo Rocco Garufo. Nel corso della mattinata sono state simulate diverse tipologie di intervento di salvamento acquatico: recuperi di persone in difficoltà con moto d’acqua, rescue board, SUP Rescue e patino di salvataggio, operazioni di immobilizzazione e recupero in acqua di persone traumatizzate con il successivo intervento della SVS, oltre a esercitazioni con le unità cinofile e dimostrazioni di soccorso sanitario con prove pratiche di BLS e BLSD, curate dalla Misericordia di Antignano. L’obiettivo dell’iniziativa era quello di promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi legati all’ambiente acquatico, diffondere le corrette pratiche di sicurezza e sensibilizzare bagnanti e turisti sui comportamenti da adottare per prevenire gli incidenti in mare. A illustrarne i contenuti è stato il Maestro di Salvamento della FISA Gian Carlo Perrotta, che durante la manifestazione ha spiegato l’importanza della prevenzione e del coordinamento tra tutti i soggetti impegnati nella catena del soccorso. Attraverso simulazioni realistiche, il pubblico ha potuto conoscere da vicino il lavoro svolto quotidianamente dagli assistenti bagnanti, dai soccorritori, dagli operatori sanitari e da tutte le forze coinvolte nella tutela della sicurezza lungo il litorale livornese.

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