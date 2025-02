Prof. a lezione di clownterapia all’Itis Galilei

Il progetto è stato svolto nell’aula magna dell'Itis Galilei grazie alla disponibilità e all’accoglienza ricevuta dalla dirigente Manuela Mariani e si è articolato in due incontri pomeridiani nei giorni 19 e 26 febbraio

Nei giorni 19 e 26 di febbraio, si è svolto nell’aula magna dell’Itis Galileo Galilei di Livorno il primo corso di introduzione alla clownterapia per insegnanti delle scuole medie e superiori della provincia di Livorno. Grazie alla fiducia e all’approvazione del Provveditorato, due docenti di sostegno dell’Itis Galilei di Livorno (Alice Bondi e Sarah Cappellini) hanno presentato il progetto “Il Potere del Naso Rosso”, un’iniziativa innovativa che per la prima volta viene svolta per i docenti delle scuole medie e superiori della provincia di Livorno.

Il corso ha avuto la collaborazione attiva dei clown “VIP Livorno Libecciati” facenti parte della federazione nazionale di Clownterapia V.I.P Italia (di cui fa parte la docente Cappellini), il progetto si concentra su aspetti fondamentali come l’empatia, il linguaggio non verbale, la fiducia, il rispetto e il non giudizio.

Attraverso l’uso di attività di gruppo, momenti di riflessione introspettiva i docenti hanno avuto l’opportunità di esplorare la clownterapia e altre metodologie innovative, favorendo la condivisione delle proprie emozioni in un ambiente di rispetto ed accoglienza. Il progetto è stato svolto nell’aula magna dell’Itis Galilei grazie alla disponibilità e all’accoglienza ricevuta dalla dirigente Manuela Mariani e si è articolato in due incontri pomeridiani nei giorni 19 e 26 febbraio. Durante il primo incontro è stata introdotta dal “Dott. Yoga Patty” l’importanza dell’umorismo come metodologia didattica e di vita, contributo importante e significativo.

I docenti che hanno partecipato al progetto “Il Potere del Naso Rosso” hanno espresso grande entusiasmo per l’esperienza vissuta. Molti di loro hanno sottolineato quanto sia stato arricchente, alcuni hanno evidenziato come i giochi di gruppo e le attività proposte abbiano creato un ambiente di condivisione autentico, permettendo loro di mettersi in gioco in un contesto sicuro, stimolante e sicuro. Tra i feedback che i docenti hanno rilasciato a fine progetto, emerge il desiderio di approfondire ulteriormente queste tematiche che applicheranno nella loro pratica didattica e di vita quotidiana.

Ringraziamenti dovuti a Clown Nape, Scintillina, Lisca, Orticola, Amparo, Pasticcino, Yoga Patti, Ilaria Chirici, Cristina Grieco, direttivo I Libecciati, Tommaso Eppesteingher.

Condividi:

Riproduzione riservata ©