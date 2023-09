“Progetto ParaSailing”, alla Bellana grande successo per l’iniziativa targata Fiv

La manifestazione, che ha animato gli spazi della Bellana e dello Scoglio della Regina per tutta la giornata di sabato 2 settembre, ha raccolto atleti provenienti da ogni parte della Toscana per presentazioni e libere dimostrazioni aperte al pubblico

Tantissimi, tra livornesi e non, coloro che hanno chiesto informazioni agli esperti del settore su regate, caratteristiche delle imbarcazioni ed altre curiosità. Il delegato provinciale del Coni Giovanni Giannone: "Lo sport è prima di tutto inclusione e trasmissione di valori"

di Giulia Bellaveglia

Grande successo per l’iniziativa organizzata e promossa dalla Federazione Italiana Vela dal titolo “Progetto ParaSailing Academy II Zona Fiv”. La manifestazione, che ha animato gli spazi della Bellana e dello Scoglio della Regina per tutta la giornata di sabato 2 settembre, ha raccolto atleti provenienti da ogni parte della Toscana per presentazioni e libere dimostrazioni aperte al pubblico.

“Lo sport – commenta il presidente interregionale Fiv Andrea Leonardi – è in costante espansione, non soltanto dal punto di vista del benessere psicofisico, ma anche da quello turistico. L’intento di questo progetto vuole essere quello di incontrare nuove associazioni e costruire relazioni che conducano a sviluppi migliori anche e soprattutto per chi vive il mare in modo proprio”. Sulla passeggiata pedonale lungomare in tantissimi, tra livornesi e non, hanno chiesto informazioni agli esperti del settore su regate, caratteristiche delle imbarcazioni ed altre curiosità. “Il mare – aggiunge il sindaco Luca Salvetti – è scuola di vita, lo è per tutti e lo è a maggior ragione per chi ha una mobilità ridotta. Livorno vuole offrire le possibilità di viverlo a 360 gradi, lo vediamo ogni giorno e lo rendiamo possibile soprattutto grazie a iniziative di questo tipo, che calzano a pennello con la nostra linea di promozione sportiva e sociale”.

Tra i presenti ai saluti istituzionali anche l’amministratore delegato Olt – Offshore Lng Toscana Giovanni Giorgi e il delegato provinciale del Coni Giovanni Giannone, il quale ha voluto sottolineare l’importanza dell’attività fisica in primis come motore sociale. “Spesso – dice – si pensa che il Coni rappresenti solo ed esclusivamente i grandi campioni. In realtà all’interno di questa istituzione esistono numerose branche, quali ad esempio quella dedicata ai giovani o quella che riguarda il mondo paralimpico. È indispensabile ricordare che lo sport non è soltanto attività agonistica ma è e deve essere prima di tutto inclusione e trasmissione di valori”.

