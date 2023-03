“Progetto Ulisse”, via al percorso di pet therapy per i detenuti

Quindici i partecipanti che, fino a giugno, avranno la possibilità di apprendere nozioni sulla gestione dell'animale e accudirlo sotto tutti i punti di vista

di Giulia Bellaveglia

Quindici persone detenute nella Casa circondariale Le Sughere avranno l’opportunità di essere coinvolte nel “Progetto Ulisse”, un percorso di pet therapy giunto alla sua quinta edizione, organizzato dall’Associazione Do Re Miao! con il patrocinio del Comune di Livorno, il sostegno economico dell’Ente nazionale protezione animali (Enpa) e la collaborazione della Cooperativa Il Melograno, gestore dei servizi del canile municipale “La cuccia nel bosco”.

“I partecipanti – spiega la presidente di Do Re Miao! Barbara Bellettini – prenderanno parte ad un incontro settimanale di due ore dove incontreranno i cani e apprenderanno come si gestiscono a livello quotidiano, oltre ad alcune informazioni base di educazione cinofila. In carcere le relazioni affettive sono praticamente nulle, prendersi cura di un cane, accarezzarlo, accudirlo, fanno sentire chi sconta una pena capace di offrire qualcosa di positivo a qualcun altro”.

L’iniziativa, articolata in due fasi, prevede infatti una prima parte formativa incentrata sull’incremento delle competenze delle persone detenute coinvolte, stimolandole all’approfondimento teorico di nozioni di educazione e gestione, messe in atto poi sul campo con i cani dell’associazione e del canile municipale. Al termine del percorso, previsto per giugno, saranno valutate le competenze raggiunte con un riconoscimento, per coloro che hanno seguito almeno un periodo minimo di attività, in forma di certificato di partecipazione.

“Un tempo – commenta l’educatrice della casa circondariale Alessia La Villa – ricco di significato e contenuti. Lo si vede nel come i ragazzi coinvolti aspettano gli appuntamenti in programma, sono sempre molto contenti ed emozionati”. “Un cane vicino ad un uomo – aggiunge la garante degli animali del Comune di Livorno Elisa Amato – apporta sempre benessere, serenità e una crescita personale importante. Ecco perché riteniamo questo progetto fondamentale per uno sviluppo interiore di chi ha in generale poche opportunità per alimentarlo”.

Condividi: