Prorogati i termini per il Servizio civile universale: domande fino al 16 aprile: 5 posti al CMSR

È stato prorogato al 16 aprile 2026, alle ore 14:00, il termine per la presentazione delle domande relative al bando per la selezione di 65.964 operatori volontari destinati a progetti di Servizio civile universale in Italia e all’estero

È stato prorogato al 16 aprile 2026, alle ore 14:00, il termine per la presentazione delle domande relative al bando per la selezione di 65.964 operatori volontari destinati a progetti di Servizio civile universale in Italia e all’estero.

Tutti i giovani e le giovani dai 18 ai 29 anni, possono fare domanda online sul sito https://domandaonline.serviziocivile.it. con SPID o Carta di Identità Elettronica.

Il Centro Mondialità Sviluppo Reciproco, offre 5 posti su Livorno per seguire i progetti di Educazione alla Cittadinanza Globale nelle scuole, affiancare i volontari del Doposcuol@del Mondo e seguire la attività di comunicazione, raccolta fondi, promozione del Commercio Equo Solidale e cooperazione internazionale che realizza l’associazione.

Il Servizio Civile è un’opportunità di crescita personale e professionale all’interno di una organizzazione strutturata che promuove la solidarietà internazionale nella nostra città.

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