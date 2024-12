Prosegue fino a sabato 21 dicembre il Natale di Solidarietà

Il punto di raccolta è attivo presso uno stand al 1° piano del Centro, dove volontari di ACLI e Fondazione Caritas saranno presenti fino a sabato 21 per accogliere le donazioni dei livornesi

E’ partito sabato scorso e terminerà sabato 21 dicembre il “Natale di Solidarietà” a Fonti del Corallo: un Natale rivolto al sociale, ai soggetti fragili ed alle famiglie in difficoltà. ACLI e Caritas insieme, con l’aiuto della direzione di Fonti del Corallo… tutti uniti per dare un piccolo sostegno ai senza tetto, a chi vive grazie alle mense per meno abbienti, a quelle famiglie che non hanno disponibilità per comprare un regalo ai propri bambini. A tutti loro è stata dedicata in questo periodo pre-natalizio una raccolta di giocattoli, indumenti, biancheria e prodotti per l’igiene di uso quotidiano. Il punto di raccolta è attivo presso uno stand al 1° piano del Centro, dove volontari di ACLI e Fondazione Caritas saranno presenti fino a sabato 21 per accogliere le donazioni dei livornesi. La settimana del “Natale solidale” è stata ufficialmente lanciata con una giornata di spettacolo con gli Elfi-Ninja (del Ninja Cave di via Pera) che tra una spettacolare acrobazia e l’altra hanno dispensato dolci e gadget ai bambini presenti in Galleria, coinvolgendo di fatto tutto il Centro commerciale. E poi tanta musica con il fantasista Dino Mancino (tastierista di Giorgio Panariello), con il d.j. Nike e con la bravissima giovane cantante Letizia Santucci. Tanta gente ha affollato la hall e la Galleria di Fonti del Corallo, accolta anche da giochi e intrattenimento guidati dal presentatore-animatore-mattatore Alby. Uno show finalizzato a sensibilizzare tutti i frequentatori del centro a compiere un piccolo gesto di donazione che può rappresentare un grande messaggio di speranza e di solidarietà. E’ ancora possibile partecipare a questa iniziativa di beneficenza: tutti possono ancora contribuire, ad esempio donando indumenti, biancheria e prodotti per l’igiene da devolvere agli utenti del servizio docce, attivo presso la Fondazione Caritas Livorno; oppure donando giocattoli, destinati alla Casa Madre-Bambino di Villa Benedetta, ai bambini dei detenuti nel carcere di Livorno ed ai bimbi delle famiglie che frequentano l’Emporio della Caritas. “Invitiamo tutti i cittadini a donare con generosità e ad unirsi a questa speciale catena solidale natalizia-dicono da ACLI e Fondazione Caritas Livorno”. L’ultimo giorno di raccolta, sabato 21, a partire dalle 16,30, andrà in scena un nuovo appuntamento-spettacolo, con la partecipazione di scuole di danza, d.j., animatori e cantanti, con giochi, gadgets e dolci per tutti, grandi e bambini. Al termine di quest’ultimo appuntamento pre-natalizio la direzione del Centro Commerciale offrirà alla Caritas alcune gift-card da destinare all’Emporio alimentare.

