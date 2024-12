Pubblica Assistenza di Collesalvetti, avviati i lavori della nuova sede

L'associazione ha festeggiato l’avvio ufficiale dei lavori di realizzazione della nuova sede ubicata in via Europa che sarà inaugurata nel 2026. Gambino e Ferrara: "Vi aspettiamo il 14 dicembre nella zona commerciale e il giovedì al mercato di Collesalvetti"

Sarà un Natale con i fiocchi quello della Pubblica Assistenza di Collesalvetti che, proprio in questi giorni, ha festeggiato l’avvio ufficiale dei lavori di realizzazione della nuova sede ubicata in via Europa.

Quattrocentocinquanta metri quadrati suddivisi tra ambulatori, sala polivalente, area volontari, a cui si aggiungono i duecentocinquanta del primo piano e un’area all’esterno dedicata al parcheggio e al ricovero mezzi. Numeri importanti per una struttura che l’associazione inaugurerà nel 2026, anno in cui verranno spente le sue cinquanta candeline, simbolo di un’attività consolidata e punto di riferimento per la collettività.

“L’avvio dei lavori – hanno spiegato il presidente Stefano Gambino e il suo vice Andrea Ferrara – è un piccolo traguardo che arriva in prossimità di un evento importante quale è quello del Natale. Abbiamo bisogno del sostegno di tutti e ci auguriamo che nuove forze si aggiungano al nostro grande gruppo. I nostri volontari saranno presenti sabato 14 dicembre nella zona commerciale e il giovedì al mercato di Collesalvetti per la tradizionale vendita dei panettoni, in più, stiamo raccogliendo le prenotazioni per la consegna dei regali di Natale, la sera della vigilia, con Babbo Natale e gli elfi. Da oltre trent’anni portiamo un po’ di gioia a tutti i bambini del territorio ed i loro sorrisi sono il più bel riconoscimento che un volontario possa ricevere”.

