Raccolta di sacchi a pelo con Un sacco di Misericordia

Parte del materiale raccolto è già stato distribuito dalle unità di strada dell’Associazione, ma c’è ancora tempo per aderire all’invito

Una notte meno fredda, un’attenzione in più: si chiama “Un sacco di Misericordia” la campagna cominciata a dicembre su iniziativa della Misericordia di Livorno per raccogliere sacchi a pelo da donare alle persone che vivono per strada o che sono in difficoltà. A rafforzare l’iniziativa che parla di accoglienza, calore e vicinanza ai più fragili c’è anche Decathlon, che ha scelto di sostenere la Misericordia in questo percorso: per ogni sacco a pelo acquistato presso il punto vendita di Livorno, Decathlon abbinerà uno scaldacollo, aggiungendo così un ulteriore segno di cura per chi affronta l’inverno senza una casa. “Siamo orgogliosi di affiancare la Misericordia in un’iniziativa che mette al centro le persone e il territorio. Crediamo che lo sport insegni valori che vanno oltre la pratica sportiva: inclusione, rispetto e attenzione verso chi è più fragile. Essere parte di questa campagna significa fare squadra con chi ogni giorno genera valore sociale per la comunità. Perché per noi, oltre lo sport, c’è la responsabilità di non lasciare indietro nessuno”, spiega Antonello Venditti, Key Account Manager di Decathlon Livorno. “Una collaborazione – dice Gabriele Vannucci, direttore della Confraternita nell’apprezzare il sostegno di Decathlon – che mostra come realtà diverse possano dare risposte concrete ai bisogni più urgenti dei senzatetto del territorio”. La campagna proseguirà sino alla fine di febbraio, lasciando così ancora spazio alla generosità di cittadini, associazioni e imprese che vorranno contribuire a questa catena di solidarietà. I cittadini che intendano donare potranno lasciare il proprio acquisto in un apposito contenitore presso Decathlon, oppure consegnarlo alla Misericordia di via Verdi. Da qui l’appello dei volontari del sodalizio: “Ogni sacco a pelo donato rappresenta un segno di presenza, un messaggio che dice ‘non sei solo’”, un piccolo gesto ma un grande segno d’amore che nella vita di qualcuno può fare la differenza”. Parte del materiale raccolto è già stato distribuito dalle unità di strada dell’Associazione, ma c’è ancora tempo per aderire all’invito: “Ogni donazione – conclude Vannucci – ci aiuta a ricordare che Livorno è una città che non dimentica nessuno”.

