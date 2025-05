Raspanti a Grenoble: racconterà l’esperienza di Livorno con gli sbarchi

Nello specifico l'assessore al Sociale Raspanti è stato invitato a raccontare l'esperienza della città di Livorno con gli sbarchi e le politiche di accoglienza nel corso di una tavola rotonda sulle politiche di inclusione e strategie di integrazione

L’assessore al Sociale e Sanità Andrea Raspanti parteciperà la prossima settimana per il Comune di Livorno alla Biennale delle Città in Transizione di Grenoble.

Nello specifico Raspanti è stato invitato a raccontare l’esperienza della città di Livorno con gli sbarchi e le politiche di accoglienza nel corso di una tavola rotonda sulle politiche di inclusione e strategie di integrazione che si svolgerà lunedì mattina alle 10 a l’Hotel de Ville de Grenoble.

In quella circostanza presenterà anche il libro “Qui nessuno è straniero”. Pubblicato dal Comune nel dicembre 2024, edito da Sillabe, il volume dà conto del grande lavoro di accoglienza svolto dalla città e dalla sua rete di Enti e Associazioni, a partire dal dicembre 2022 quando il Porto di Livorno venne stato individuato dal Governo come “porto sicuro” di attracco navi per lo sbarco della popolazione soccorsa dalle organizzazioni umanitarie sulle rotte migratorie del Mediterraneo. Da allora fino al 2024 sono stati 16 gli sbarchi al Porto di Livorno (altri 2 nel 2025).

Sono raccolte nella pubblicazione anche le voci di alcuni dei giovani che hanno toccato terra a Livorno dopo viaggi rocamboleschi e terribili: Ibrahima, Rayene, Bassidy, Waqar.

Il libro è corredato da numerose ed emblematiche foto scattate durante di sbarchi e in occasione delle interviste ai giovani migranti (FotoNovi, Laura Lezza/Getty Images, Stefanini/Silvi).

