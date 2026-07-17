Rinnovati gli spazi del centro L’Accoglienza per le persone più fragili

Inaugurata la rinnovata struttura di via Terreni, punto di riferimento per persone senza dimora e cittadini in condizioni di fragilità. Con un investimento Pnrr di 176mila euro sono stati ampliati e riqualificati gli spazi destinati a docce, lavanderia, ascolto e orientamento ai servizi sociali, sanitari e lavorativi. Raspanti: “Un luogo bello e accessibile che restituisce dignità e semplifica l'accesso ai servizi”. Dal 2024 già raggiunte 585 persone

E’ stato completamente rinnovato, grazie ad un progetto del PNRR, il Centro servizi – Stazione di posta “L’accoglienza” per il contrasto alla povertà che si trova dal 2024 in via Terreni 7, una importante struttura rivolta alla marginalità adulta. Gli spazi, destinati all’ascolto e accoglienza per i bisogni di natura sociale di cittadini, cittadine e famiglie, con particolare riferimento ai senza fissa dimora, sono stati ristrutturati e ampliati, attraverso opere di adeguamento e potenziamento funzionale, in modo rendere migliore sotto l’aspetto qualitativo e quantitativo anche i servizi che vi vengono svolti. Nello specifico: sono stati ristrutturati il salone e la stanza per deposito bagagli. C’è una stanza in più per colloqui o attività con gli operatori. Ristrutturato inoltre il bagno, rafforzato il servizio lavanderia, è stato allestito arredo giardino. Tutti i locali sono stati riammobiliati. La struttura ospita in primis un centro diurno per servizi essenziali (doccia – lavanderia – igiene personale, ecc.).

Inoltre offre attraverso uno sportello dedicato una serie di servizi di informazione e consulenza per l’orientamento e accompagnamento ai servizi territoriali delle persone con particolari fragilità: dal primo orientamento sanitario alle misure di sostegno attivo per l’acquisizione/riacquisizione della capacità lavorativa e in generale per aiutare le persone a ritrovare adeguati livelli di vita di relazione e di reinserimento nella comunità territoriale. I servizi sono gestiti da una associazione temporanea di imprese, capofila la So.Coop.Sociale Il Simbolo insieme a Fondazione Caritas Livorno ETS e Linc Scs. I locali sono stati inaugurati questa mattina ialla presenza dell’assessore al Sociale Andrea Raspanti con gli uffici del settore Sociale, dell’assessore ai Lavori pubblici Federico Mirabelli con gli uffici tecnici, e i rappresentanti dell’ATI che gestisce i servizi. L’assessore Andrea Raspanti ha sottolineato l’importanza di avere un centro di accoglienza dedicato a persone che vivono in condizioni di marginalità, fungendo da punto di accesso strategico per l’integrazione tra servizi diversi, sociali, sanitari, legali, di inserimento lavorativo. “L’obiettivo principale è offrire un percorso di presa in carico territoriale che non si limiti all’assistenza pratica, ma che restituisca dignità attraverso un ambiente bello e accogliente. La struttura si configura come un’estensione dei servizi notturni che offriamo da anni, con l’obiettivo di garantire alle persone che vivono in strada e in condizioni di forte isolamento ed emarginazione un luogo aperto 24h dove trovare riparo, conforto, ascolto, risposte ai bisogni fondamentali, servizi specializzati e nuove opportunità”. L’assessore al Sociale ha inoltre evidenziato che si tratta di un sistema creato per “ridurre al minimo gli ostacoli tra le persone e la presa in carico da parte dei servizi. Abbiamo puntato nella progettazione del servizio proprio sulla massima semplificazione dell’accesso, una filosofia orientata a rendere più facile possibile l’accesso ai servizi da parte degli utenti”. L’assessore Federico Mirabelli si è soffermato sull’importanza di aver completato un altro progetto di rigenerazione urbana finanziato dal PNRR, evidenziando il valore di circa 176.000 euro investiti in opere pubbliche. “Questo intervento – ha dichiarato nel ringraziare gli uffici tecnici comunali e le ditte – non è una semplice operazione edilizia e di rinnovamento impiantistico, ma un esempio di come i finanziamenti europei vengano trasformati in benefici tangibili per la collettività rafforzando servizi pubblici e consolidando il legame tra infrastrutture moderne e politiche di welfare”. La dirigente al Sociale Caterina Tocchini ha elogiato la collaborazione interdisciplinare tra i diversi uffici comunali per il successo di un progetto pubblico sottolineando la complessità tecnica legata alla gestione dei finanziamenti del PNRR, e l’impegno sinergico e costante che ha portato al buon risultato. Ha tracciato poi l’evoluzione di un centro nato durante l’emergenza pandemica che oggi giunge a un importante traguardo di consolidamento. “Lo scopo profondo dell’intervento è dunque quello di rivendicare una visione unitaria della programmazione sociosanitaria, capace di trasformare le difficoltà logistiche in una risorsa concreta per la comunità”. Ha quindi informato che il costo del servizio da ottobre 2024 al 30 giugno 2026 è di 180.000 euro. Infine Cristiano Marini in rappresentanza dell’ATI ha illustrato una serie di numeri relativi al Centro: tra il 15 ottobre 2024 al 30 giugno 2025 la Stazione di Posta di ha raggiunto complessivamente 585 persone, offrendo risposte differenziate per intensità e livello di bisogno: dai servizi di bassa soglia, ad accesso libero e immediato, fino a percorsi di supporto continuativo in stretto raccordo con la rete dei servizi sociali, sanitari e della giustizia. Di questi 135 sono state le persone inserite in percorsi di accompagnamento continuativo, 103 prese in carico in collaborazione con i servizi sociali.

Di seguito gli orari di apertura del centro e i servizi svolti giorno per giorno:

Lunedì dalle 8.30 alle 12.30 Sportello di Ascolto e dalle 11.00 alle 12.30 apertura servizi centro diurno (doccia – lavanderia – igiene personale, ecc)

Martedì dalle 8.00 alle 12.00 apertura servizi centro diurno ( doccia – lavanderia – igiene personale, ecc) e Servizi specialistici per la residenza

Mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 Centro di Ascolto e dalle 11.00 alle 12.30 apertura servizi centro diurno ( doccia – lavanderia – igiene personale, ecc);

Giovedì dalle 8.30 alle 12.30 Centro di ascolto e dalle 8.00 alle 12.00 Servizi specialistici per la residenza e apertura servizi centro diurno ( doccia – lavanderia – igiene personale, ecc);

Venerdì dalle 11.00 alle 12.30 apertura servizi centro diurno ( doccia – lavanderia – igiene personale, ecc)

Per contatti:

Indirizzo email : [email protected]

Indirizzo email : [email protected]

Telefono: 0586 -1580578

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