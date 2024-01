Rotary Mascagni e “Il Grattacielo” insieme per gli orfani di femminicidio

Venerdì 26 gennaio alle 21 in scena al Goldoni “Voci di donne - Lettere a Mascagni”. Il ricavato netto della serata sarà devoluto al Progetto Airone a sostegno degli orfani di femminicidio. Biglietti, posto unico 20 euro, in vendita al Teatro Goldoni

di Giulia Bellaveglia

“Voci di donne – Lettere a Mascagni”. È questo il titolo dello spettacolo, con testi e regia a firma di Eleonora Zacchi, che venerdì 26 gennaio alle 21 andrà in scena sul palcoscenico del Teatro Goldoni con una produzione siglata Centro artistico Il Grattacielo e Contrada Badessa con il patrocinio del Comune di Livorno. Grazie all’organizzazione dell’evento da parte del Rotary Club Livorno Mascagni, il ricavato netto della serata sarà devoluto al Progetto Airone a sostegno degli orfani di femminicidio. “Un tema di cui si parla tanto e poco – commenta l’assessore al sociale Andrea Raspanti – Poco nel senso che, come vediamo dai risultati, discuterne non è abbastanza. Quando si verifica un femminicidio non ci si chiede quasi mai che ne sarà delle persone che vivevano con chi è stata uccisa. Questa iniziativa punta il riflettore proprio su questo tema, abbracciando un progetto pregevole in una cornice adeguata”. Obiettivo di Airone, coordinato dall’associazione Il Giardino Segreto, costruire una solida rete che sostenga i piccoli nella loro crescita, anche attraverso la creazione di 6 centri regionali in cui operano 8 esperti coadiuvati da un tutore familiare quale intermediario con le famiglie affidatarie. “Questi bambini – spiega la presidente del Rotary Mascagni Annalisa Verugi – che vengono considerati orfani speciali con bisogni specifici, sono spesso dimenticati. Si pensi che 1 su 3 è stato addirittura presente all’omicidio della madre e, soltanto in Italia, si stima che si parli almeno di 2mila bambini. Noi vogliamo fare di tutto affinché questi giovani non siano abbandonati al loro trauma e dolore psicologico, ma godano delle stesse identiche pari opportunità, sociali ed economiche, dei loro coetanei”. “Una produzione a cui tengo moltissimo – aggiunge Zacchi – e sono felice che il mio lavoro possa contribuire ad un’iniziativa così importante. Un testo che ho scritto in onore di Mascagni, ponendo l’accento sulle donne che l’hanno amato. Un modo per avvicinare al compositore anche chi è meno esperto, attraverso uno spettacolo a tutto tondo con musica, scenografie e recitazione”. Questo il cast: con Zacchi e Riccardo De Francesca, soprano Rachel Jane Stellacci, mezzosoprano Laura Brioli, pianoforte Scilla Lenzi e supervisione artistica di Emanuele Gamba. Biglietti, posto unico 20 euro, in vendita al Teatro Goldoni martedì e giovedì dalle 10 alle 13, mercoledì, venerdì e sabato dalle 16 alle 19.30. Per ulteriori informazioni relative alla biglietteria: 0586/204.290.

Condividi:

Riproduzione riservata ©