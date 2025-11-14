Rotary Mascagni, un video per i giovani: #LaViolenzaNonHaScuse

Con il patrocinio di Comune, Provincia e Ufficio scolastico, nasce il cortometraggio firmato da Eleonora Zacchi e pensato per le scuole superiori. Eleonora Agostinelli della Provincia: “Messaggio forte e necessario”. Cagidiaco (Rotary Mascagni): “Nove mesi di lavoro per offrire ai ragazzi uno strumento immediato e capace di far riflettere”

di Giulia Bellaveglia

Presentato il video #LaViolenzaNonHaScuse, iniziativa promossa dal Rotary Club Livorno Mascagni con il patrocinio di Comune di Livorno, Provincia di Livorno, Ufficio scolastico provinciale e Distretto 2071 del Rotary International. Il progetto, pensato per gli studenti delle scuole superiori, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto reciproco, alla parità di genere e al rifiuto di ogni forma di violenza, utilizzando un linguaggio immediato e vicino al loro mondo.

Nel corso della conferenza stampa il cortometraggio è stato proiettato e introdotto dalla regista e interprete Eleonora Zacchi. “Uno strumento pensato per colpire l’attenzione dei giovani – spiega la vicepresidente della Provincia Eleonora Agostinelli – e rafforzare il nostro sforzo comune contro ogni forma di violenza. Le cifre lette sui giornali sono agghiaccianti e impongono una riflessione profonda. Il messaggio deve arrivare soprattutto alla fascia più fragile, quella tra i 14 e i 18 anni. Non si tratta solo di trasmettere nozioni: serve un’educazione etica, che insegni rispetto e consapevolezza. Quanto realizzato è forte, diretto, a tratti spiazzante, ma è così che si deve parlare ai ragazzi”.

A seguire, Maria Crysanti Cagidiaco, referente dei progetti del Rotary Mascagni 2024/2025, ha ripercorso il lungo iter che ha portato alla realizzazione del lavoro. “Sono stati nove mesi intensi – afferma – una vera e propria gestazione. Ognuno di noi ha portato sensibilità e competenze diverse e questo ha arricchito il risultato finale. Abbiamo scelto il formato video perché volevamo un messaggio immediato, comprensibile, capace di lasciare un segno. Se anche una sola persona troverà il coraggio di chiedere aiuto grazie a questo progetto, avremo raggiunto il nostro obiettivo”. Cagidiaco ha concluso ringraziando i professionisti che hanno collaborato alla produzione, dagli attori del Centro Artistico Il Grattacielo al videomaker Emanuele Baldanzi, sottolineando come il lavoro di squadra sia stato fondamentale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©