Rotary, serata di beneficienza a sostegno delle Bimbe in Rosa

Tre club Rotary (Livorno, Livorno Mascagni e Cascina Monte Pisano) uniti per uno scopo ben preciso: raccogliere fondi a favore del team canoista che consentirà la riparazione e l’ammodernamento delle attrezzature dedicate

Una bella serata di beneficenza quella che, giovedì 23 marzo, ha visto unirsi ben 3 club Rotary (Livorno, Livorno Mascagni e Cascina Monte Pisano) per uno scopo ben preciso: sostenere il gruppo “Bimbe in Rosa” del Canoa Club Livorno, attivo da anni nella pratica sportiva attraverso il dragon boat, rappresentato per l’occasione dal presidente Alessandro Pagni e dall’allenatrice Ilenia Pellegrini. I presenti all’evento, organizzato negli spazi dello Yacht Club Livorno, hanno avuto l’opportunità di assistere all’interessante presentazione “Senologia: un percorso tra medicina di genere e sport” effettuata dal senologo dottor Leonardo Barellini. “Un service fondamentale – dice la presidente del Livorno Mascagni Maria Crysanti Cagidiaco – e trasversale perché parliamo dello sport come supporto alla salute, non solo fisica, ma anche e soprattutto mentale, come uno strumento di rinascita per chi subisce traumi”. “Una delle poche volte – commenta il presidente del Club di Livorno Gian Luca Rossi – in cui si unisce la medicina di genere con lo sport. La nostra forza è la comunione di intenti per realizzare service sul territorio e stasera lo abbiamo dimostrato”. . “Da tempo – aggiunge Vincenzo Zarone, presidente di Cascina Monte Pisano – ci facciamo portatori di questo tema e della salute in genere, discutendo sotto tanti punti di vista differenti. Con Livorno c’è un rapporto splendido e l’ospitalità che ci hanno riservato è stata veramente ottima”. Presenti, tra gli altri, il delegato provinciale del Coni Giovanni Giannone e l’assessore al commercio Rocco Garufo. L’iniziativa ha consentito di realizzare una raccolta fondi a favore del team canoista che consentirà la riparazione e l’ammodernamento delle attrezzature dedicate.

