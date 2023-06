Salutiamo l’estate, Amal festeggia al Centro Civico Shangai

L'iniziativa rientra nel progetto LINK del Comune di Livorno e Regione Toscana. Appuntamento giovedì 29 giugno alle 16,30 in via F.lli Bandiera 23

L’Associazione Malati Alzheimer Livorno organizza per giovedì 29 giugno alle 16,30 al Centro Civico Shangai un incontro con gli “amici speciali” che frequentano i nostri Caffè Alzheimer, i loro familiari, gli operatori, i nostri soci e amici e con chiunque voglia unirsi a noi. Parteciperanno ovviamente tutte le volontarie dell’Associazione che con costanza, competenza e solidarietà si impegnano costantemente per dare un servizio e soprattutto stare vicine a chi è colpito da questa terribile malattia coinvolgendo le intere famiglie. Inizieremo con un intrattenimento ludico con giocolieri, acrobati, musica ed infine una merenda in compagnia. Saranno presenti anche le signore del quartiere che il giovedì si riuniscono per la consueta tombola gestita dai volontari SVS. L’iniziativa rientra nel progetto Linkdel Comune di Livorno e Regione Toscana del quale fanno parte associazioni di volontariato del nostro territorio che fanno sportello e iniziative varie nella sede del Centro Civico di via F.lli Bandiera 23.

