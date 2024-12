Sant’Egidio, Natale si avvicina. Prepariamo a Livorno una festa che sia per tutti

Sant'Egidio apre i laboratori del Natale per allargare la tavola il 25 dicembre Come aiutare il pranzo della Comunità che sarà allestito nella chiesa di San Giovanni Battista e al Mercato Centrale

La Comunità di Sant’Egidio organizza il consueto pranzo di Natale che si terrà il 25 dicembre alle ore 12 nei locali adiacenti alla chiesa di San Giovanni Battista, in centro, e per il secondo anno al Mercato Centrale.

Nei locali della chiesa di San Giovanni Battista, ogni sabato e domenica pomeriggio dalle 16 alle 18, sarà possibile aiutare a cucinare, preparare gli allestimenti e riempire le slitte di regali.

Sant’Egidio chiede l’aiuto di tutti: gli ospiti saranno tanti, sono attese più di 600 persone. Per ravvivare il Natale con il calore che ci contraddistingue, c’è molto lavoro da fare, per ospitare gli amici di sempre, quelli incontrati e sostenuti tutto l’anno e tanti altri che si sono aggiunti: perché molti caduti in difficoltà hanno bisogno di aiuto e molti di più di più hanno bisogno di aiutare, di vivere cose belle, di sentire la gioia di stare insieme.

Sant’Egidio è una comunità cristiana, nata nel 1968 a Roma, ed oggi diffusa in 70 paesi del mondo. Preghiera, Poveri, Pace sono a fondamento della vita di donne e uomini, laici, uniti da un legame di fraternità e impegnati in un servizio volontario e gratuito alla gente delle proprie città.

Il pranzo di Natale è una tradizione della Comunità di Sant’Egidio. A Livorno, dal 1992 a oggi, migliaia di persone vi hanno partecipato. Un immagine Unica della città (e del mondo) come dovrebbe essere

Ecco l’elenco degli oggetti e dell’abbigliamento richiesti da far distribuire a Babbo Natale come regali (ed in quanto regali devono essere necessariamente nuovi)

– Kit scuola

– Kit profumeria

– Biancheria e oggetti per la casa

– Ombrelli tascabili

– Sciarpe, guanti, cappelli

– Copertine, cinture, borse, zaini

– Vestiti per bambina o bambino

– Maglioni per uomo o donna

Per informazioni: Comunità di Sant’Egidio – Tel. 0586.211893 – e-mail: [email protected]

