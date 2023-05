Scendi in campo, i Bagni Lido presentano due nuovi mezzi della Cri

Il sindaco: "E' una di quelle occasioni in cui viene fuori la Livorno più bella". Nicola Ganni, direttore dei Bagni Lido: "Spero che sempre più aziende ci diano una mano perché continueremo a donare ogni anno con i nostri eventi"

“E’ una di quelle occasioni in cui viene fuori la Livorno più bella attraverso realtà del territorio diverse tra loro che si mettono insieme per ottenere un risultato di rilievo utile alla collettività”. Lo ha detto il sindaco alla conferenza stampa di presentazione, svoltasi ai Bagni Lido, di un fuoristrada, ceduto dalla guardia di finanza alla stessa croce rossa, rimesso in funzione grazie alla raccolta fondi “Scendi in campo” che vede i Bagni Lido in prima fila quali promotori dell’iniziativa giunta alla sua seconda edizione. “E’ un mezzo importantissimo – ha detto il direttore dello stabilimento balneare Nicola Ganni – spero che sempre più aziende ci diano una mano perché continueremo a donare ogni anno con i nostri eventi”. La raccolta fondi, partita nel mese di dicembre 2022 in collaborazione con i supermercati Conad di Livorno, l’Unione Sportiva Livorno 1915 e la Pielle Livorno, ha permesso anche di consegnare generi alimentari di prima necessità alle famiglie in difficoltà e ai senzatetto nel periodo natalizio, oltre a supportare le attività dell’associazione Ashal che si occupa di persone diversamente abili. Giacomo Artaldi, presidente Cri Livorno: “Abbiamo iniziato il rinnovo del parco mezzi e oggi ne presentiamo non uno ma due: il fuoristrada, ceduto dalla finanza e rimesso in funzione grazie a Scendi in campo, e un Fiat Doblò XL, acquistato dal comitato di Livorno della Croce rossa italiana che ci servirà per il trasporto socio-sanitari”. Presenti alla conferenza stampa i rappresentanti delle forze dell’ordine (carabinieri, polizia, polizia provinciale).

