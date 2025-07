Serata di gala per l’Associazione Autismo Livorno a Castel Sonnino

Domenica 27 luglio alle 19 nella splendida cornice di Castel Sonnino, si terrà una serata di gala, già sold out da tempo, a sostegno dell’Associazione Autismo Livorno, promossa e organizzata da Milva Brilli, event manager dell’associazione. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di raccogliere fondi e sensibilizzare la comunità sulle attività dedicate alle persone con autismo e alle loro famiglie, offrendo un’opportunità concreta di sostegno e vicinanza a chi vive questa realtà ogni giorno.

L'evento sarà ospitato in uno dei luoghi più affascinanti e simbolici della costa livornese, e vedrà la partecipazione di numerosi sponsor e sostenitori che hanno voluto contribuire con generosità alla causa.

Un sentito ringraziamento va a: dottori Francesco e Stefano Pucciarini, dottoressa Irene Pratesi, Royal Immobiliare, Edinfra, Cliri, ASA, BASE, Le Righe di Forte dei Marmi, Giacomo Patrini, FISAR, Pasticceria Cristiani, The King of Pasta, Boy Scout, Federico Marsiglia PH, Manuel Vanni e Sara Rosati, Birindelli Auto, Banca di Castagneto Carducci, Francesca Mugnai.

