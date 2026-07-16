Serata di gala per sostenere Autismo Livorno

Mercoledì 22 luglio alle 19.30 l'appuntamento benefico nella splendida cornice di Quercianella. L'iniziativa, organizzata da Milva Brilli insieme a Federica Cristiani e Carmen Petrucci, punta a raccogliere fondi e sensibilizzare sul tema dell'autismo

Una serata dedicata alla solidarietà, all’eleganza e alla condivisione per sostenere una causa importante. Mercoledì 22 luglio, a partire dalle 19.30, la splendida cornice di Villa Margherita, a Quercianella, ospiterà una serata di gala a favore dell’associazione Autismo Livorno. L’iniziativa è promossa e organizzata da Milva Brilli, event manager dell’associazione, in collaborazione con Federica Cristiani e Carmen Petrucci, con l’obiettivo di raccogliere fondi e sensibilizzare il pubblico sull’importanza del sostegno alle persone con autismo e alle loro famiglie. Sarà un’occasione per unire convivialità e impegno sociale: ogni partecipante contribuirà concretamente a sostenere le attività dell’associazione, in una serata pensata per accendere i riflettori su una realtà che ogni giorno è al fianco di tante famiglie del territorio. Ad accompagnare l’evento con l’intrattenimento musicale sarà il duo “30 Corde”, che contribuirà a rendere ancora più speciale l’atmosfera della serata. Gli organizzatori rivolgono infine un ringraziamento agli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa: Pasticceria Cristiani, Royal Immobiliare, Crili, Impresa Giuliani, Edinfra, Birindelli Auto e Supra Srl.

Condividi:

Riproduzione riservata ©