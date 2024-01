Servizio Civile, 7 posti alla Croce Rossa

Sono aperte le iscrizioni online al bando Servizio Civile Universale (SCU) 2024, rivolto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni (29 non compiuti)

Sono aperte le iscrizioni online al bando Servizio Civile Universale (SCU) 2024, rivolto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni (29 non compiuti). Il SCU rappresenta un’importante rampa di lancio per la formazione e la crescita personale e professionale di tutti i giovani. La Croce Rossa Italiana costituisce una realtà all’interno della quale è possibile svolgere il servizio civile (https://cri.it/cosa-facciamo/volontariato/servizio-civile/). Croce Rossa si propone come obiettivo principale delle sue azioni di prevenire e alleviare la sofferenza umana in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso e politico. In qualità di Rete associativa nazionale, Croce Rossa ha nella sua mission il compito di organizzare una rete di volontariato sempre attiva sul territorio ed è in questo contesto che si inserisce il Servizio Civile Universale. Ricordati che può essere presentata una sola domanda di partecipazione al Servizio Civile Universale, entro e non oltre il 15 febbraio 2024 ore 14:00, accedendo al seguente link https://domandaonline.serviziocivile.it relativo al bando del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, nel quale sono specificati i requisiti e le modalità per candidarsi. Consulta prima i Progetti e le sedi in cui potrà essere svolto il SCU, nella sezione dedicata ai Progetti. Alla Croce Rossa Italiana Comitato di Livorno sono disponibili 7 posti suddivisi nei seguenti progetti:

– n. 4 posti per l’assistenza sanitaria e inclusione in Centro Italia;

– n. 1 posto per la comunità sociale;

– n. 2 posti per la Protezione civile di prossimità.

Non esitare a contattarci, anche attraverso il numero dedicato +39 3290062161, per avere dettagli sulle attività o per un supporto per la compilazione della domanda. Ti aspettiamo, unisciti a noi, hai tempo fino alle 14 del 15 febbraio!

