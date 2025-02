Servizio Civile. Il CMSR cerca 10 persone per la Tanzania e 5 a Livorno

La “Domanda di partecipazione” deve essere fatta sul sito https://domandaonline.serviziocivile.it/ accedendo con SPID. Per chiarire ogni tuo dubbio contattaci allo 0586 887350 e chiedi di Alberto Benvenuti, oppure scrivi a [email protected].

Se hai dai 18 ai 29 anni e vuoi vivere un anno di formazione in Italia o all’Estero, il Servizio Civile Universale al CMSR è quello che fa per te.

Il Servizio Civile è un’esperienza di volontariato, conoscenza e formazione di 12 mesi nell’ambito della Cooperazione Internazionale e dell’Educazione alla Cittadinanza Globale. Possono partecipare tutti i giovani tra i 18 anni (compiuti) e i 29 anni (non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda). Al volontario spetta un assegno mensile di 507,30€ in Italia e di 507,30€ mensile + 13,00€ di indennità estera giornaliera in Tanzania.

I posti messi a bando nelle sedi CMSR e le attività collegate sono:

– 5 a Livorno (leggi il progetto): 3 volontari saranno coinvolti nelle attività di aiuto compiti, nella preparazione dei materiali per il laboratorio di lingua inglese e a supporto della segreteria del doposcuola; 2 volontari saranno coinvolti nella Collaborazione nella preparazione delle lezioni, supporto negli incontri per le attività del ECG;

– 10 in Tanzania di cui:

Per maggiori informazioni sui progetti a Bando e sulle attività clicca qui

Per chiarimenti e FAQ, clicca qui

Sul sito del CMSR, troverai anche le testimonianze di chi ha già vissuto questa esperienza.

