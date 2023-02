Sport e salute, presentato il progetto nazionale di Fip e medici Foce

Il progetto nazionale è stato presentato a Livorno in occasione della sfida di basket Italia-Ucraina e nasce dall'esigenza di contrastare alcuni dati preoccupanti

In Italia più del 30% della popolazione è sedentaria. Praticamente, stando ai dati, 1 cittadino su 3 non pratica alcuna attività fisica e di questi, il 27%, hanno tra i 3 e i 17 anni. Una condizione che non ha lasciato indifferente la Federazione degli oncologi, cardiologi ed ematologi (Foce) la quale, insieme alla Federazione Italiana di Pallacanestro (Fip), ha messo in piedi un progetto utile a contrastare il fenomeno, e presentato in città, in occasione della sfida di basket Italia-Ucraina. Moderatore dell’evento il giornalista Mauro Boldrini. “Il 40% dei tumori – spiega il presidente di Foce Francesco Cognetti – delle malattie ematologiche e cardio-vascolari sarebbe evitabile semplicemente seguendo uno stile di vita sano. Come si fa? Alcuni accorgimenti sono di fondamentale importanza: non fumare, bere poco, con moderazione, mangiare bene e praticare attività fisica, che aiuta a mantenere in linea il peso corporeo. Da un’indagine che abbiamo svolto è emerso che nel periodo infantile e adolescenziale i giovani tendano ad ascoltare molto di più l’allenatore dello sport che praticano, che i genitori, gli insegnanti o le istituzioni. Ecco perché vogliamo mettere su più percorsi, anche ludici, con cui portarli nelle scuole, nelle palestre o in qualsiasi altro luogo frequentato da giovani per la promozione di uno stile di vita sano”. “Un’iniziativa – aggiunge il presidente Fip Giovanni Petrucci – straordinaria, perché la salute nostra, dei nostri figli, di tutti, è più importante di qualsiasi partita. L’allenatore, con il suo carisma verso l’atleta, è sicuramente la persona giusta a cui affidare questo incarico”. Accanto a loro, il Ct della Nazionale Gianmarco Pozzecco. “La nostra responsabilità – dice – è fare in modo che i ragazzi capiscano l’importanza di fare sport. Per quanto sia divertente, l’attività sportiva è invece prima di tutto salute, non solo fisica, ma anche e soprattutto mentale. Spero, nel mio piccolo, di riuscire a trasmettere l’idea che fare sport faccia, prima di ogni cosa, bene”.

