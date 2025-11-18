Stelle di Natale AIL, uno spot per promuovere l’iniziativa di raccolta fondi

I banchetti saranno presenti dal 5 all’8 dicembre in piazza Grande. Inoltre, il 5 e l’8 dicembre i volontari saranno anche al Centro Commerciale Fonti del Corallo mentre il 6 e il 7 dicembre saranno al Parco Levante

Dal 5 all’8 dicembre torna l’appuntamento con le “Stelle di Natale AIL”, storica iniziativa di solidarietà promossa dall’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma.

In cambio di una donazione, sarà possibile ricevere la tradizionale stella di Natale AIL contribuendo a finanziare la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti ematologici.

Anche l’AIL Livorno, che dai primi anni del 2000 assiste ed accompagna i pazienti e le famiglie in tutte le fasi del percorso, in stretto contatto con il reparto di Ematologia dell’ospedale labronico, scenderà in piazza con i suoi volontari per raccogliere fondi.

Ed è anche grazie alle donazioni, che la sezione di Livorno riesce a portare avanti una serie di progetti a supporto delle esigenze di malati e caregiver, migliorando la qualità di vita di chi lotta contro un tumore del sangue.

Per contribuire a promuovere l’edizione 2025 delle “Stelle di Natale”, AIL Livorno e Mayor Von Frinzius hanno realizzato uno spot che è stato presentato a Palazzo Comunale alla presenza dell’assessore al Sociale Andrea Raspanti. A lanciare “l’invito all’acquisto delle stelle di Natale”, il presidente di AIL Livorno Andrea Leonardi e il regista della Compagnia Lamberto Giannini.

“Questo spot – ha spiegato Andrea Leonardi – è per noi fondamentale per cercare di fare arrivare ancora a più livornesi, che già rispondono tantissimo, l’invito a venire ai nostri punti di incontro per aiutarci a portare in fondo quelli che sono i nostri progetti in essere, che vanno dalla ristrutturazione delle camere per i nostri pazienti, alla telemedicina, al supporto per quanto riguarda un alloggio per coloro che vengono da fuori città”.

“Il nostro – ha dichiarato l’assessore Raspanti – è un ringraziamento ad AIL e alla compagnia Mayor Von Frinzius, due realtà che apparentemente si occupano di cose diverse che però si uniscono per un obiettivo comune.

Vorrei, inoltre, sottolineare un aspetto anche culturale: le persone con disabilità, che nell’immaginario collettivo sono fruitrici passive di servizi che sono sempre insufficienti rispetto a quello di cui ci sarebbe bisogno, con questo spot diventano in realtà attori e promotori dell’aiuto per gli altri, mettendosi quindi al servizio da protagonisti di altre persone che si trovano in difficoltà. Lo spot raggiunge così due obiettivi diversi, promuovere una bella iniziativa e mandare un massaggio sulla disabilità”.

Per chi volesse contribuire a sostenere la raccolta fondi, i banchetti saranno presenti dal 5 all’8 dicembre in piazza Grande. Inoltre, il 5 e l’8 dicembre i volontari saranno anche al Centro Commerciale Fonti del Corallo mentre il 6 e il 7 dicembre saranno al Parco Levante.

Per vedere lo spot: https://drive.google.com/file/d/1E1N936GpyoDyWtU_iGie2sr7gNLxYF7J/view?usp=drivesdk

