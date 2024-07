Surf e windsurf, cresce l’offerta di sport paralimpici nella Tds

Per partecipare ai corsi di surf e windsurf, che avranno la durata di 1 ora e mezza ciascuno, le persone con disabilità fisica dovranno telefonare al numero 375.7392742 e verranno date loro tutte le istruzioni per fissare giorno e orario

Nella splendida cornice dello stabilimento balneare Oasi del Mare a Calambrone, si è svolta nella mattina del 13 luglio la cerimonia di apertura dell’attività di surf e windsurf per persone con disabilità fisica. Il presidente del Rotary club Livorno sud e colline pisano-livornesi Massimiliano Barcali ha ufficializzato la donazione alla TDS-Toscana Disabili Sport, nelle mani del presidente Maurizio Melis, delle due tavole adattate dall’istruttore di CrossFit Paolo Cristofani che ha ideato la tecnica del “Cross-Up”. Gli istruttori dei corsi saranno Aurora Vannucci, Giacomo Lubrano e Giulio Milianelli della Salty Soul, giovanissimi ma esperti, già, Aurora e Giulio, campioni italiani di surf slalom.

La TDS amplia così le discipline che la polisportiva già pratica sia a livello ludico-motorio che agonistico. “La speranza – dice Melis – è innanzitutto far provare l’emozione di tali discipline, che però sono poco praticate a Livorno a livello agonistico, nonostante sia proprio livornese Massimiliano Mattei, campione europeo di adapting surf, quindi speriamo che con l’allargamento delle discipline praticate nella TDS si riesca a tirar fuori di casa altre persone con disabilità e avvicinarle allo sport paralimpico”.

Era presente all’inaugurazione, e ha provato di persona le tavole, la giovanissima campionessa di nuoto paralimpico, la diciassettenne Sofia Gagliardo Gurrieri, che giusto la scorsa settimana ai campionati italiani assoluti ha migliorato uno dei tanti record italiani in suo possesso. “Ho sempre desiderato fare surf – afferma una emozionata Sofia – e oggi ho provato una cosa fantastica, che spero anche io, come ha detto il mio presidente, riesca ad attirare nuovi ragazzi”.

“La bellezza di tutto ciò è la sinergia che ha portato a questi risultati – precisa ancora Melis -. Il Rotary Club, la Salty Soul, i titolari dello stabilimento balneare Oasi del Mare, il Centro vela Sunset e ultimo ma non ultimo Paolo Cristofani. Tutti hanno messo il loro impegno nell’iniziativa”.

