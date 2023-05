Svs, al via il corso gratuito antincendio boschivo

Il corso è aperto a donne e uomini maggiorenni. Il corso full-immersion è suddiviso in una parte pratica ed in una teorica e si svolgerà all'interno della sede di via delle Corallaie, 10 nei giorni 13-14 maggio con orario 8.30 - 18.30 e 16 maggio con orario 21.00 -23.00. Per iscrizioni clicca sul link in pagina

Nelle giornate del 13, 14 e 16 maggio, si svolgerà nella sede Nord di Svs il corso per diventare volontario di antincendio boschivo gratuito ed aperto a tutta la popolazione. Con l’arrivo dei primi caldi, e delle sempre più frequenti forti siccità, Svs Pubblica Assistenza torna con il suo corso gratuito per formare nuovi volontari.

Il corso è aperto a donne e uomini maggiorenni. Il corso full-immersion è suddiviso in una parte pratica ed in una teorica e si svolgerà all’interno della sede di via delle Corallaie, 10 nei giorni 13-14 maggio con orario 8.30 – 18.30 e 16 maggio con orario 21.00 -23.00.

Per iscriversi basterà cliccare su questo link: https://gestionale.jforma.it/jforma/ext/autoreglv?idu=696940cc-101f-4f2e-9eb8-345e3aefcaef_207_204704_1

I volontari Aib (Antincendio boschivo) della Svs dedicano il loro tempo libero alla difesa ed alla salvaguardia del patrimonio naturale e in modo particolare alla lotta attiva contro gli incendi nella nostra città ed in tutte le regioni in cui l’operato dei volontari viene richiesto. I volontari Svs sono uomini e donne di tutte le età che conoscono molto bene il territorio in cui operano e possono per questo collaborare con le altre strutture del servizio regionale destinato all’organizzazione di squadre in grado di intervenire in modo rapido ed efficace sugli incendi. L’opera dei volontari si è dimostrata indispensabile in tante occasioni ed il loro apporto è determinante.

Vuoi aiutare ma non hai i requisiti oppure molto tempo libero? Dona il tuo 5×1000 ad SVS, basta una firma gratuita sulla tua dichiarazione dei redditi e l’inserimento del nostro C.F. 8000 4600 492 ed aiuterai i volontari Svs a svolgere al meglio tutte le attività per il bene e la salvaguardia dei cittadini. Chiedi al tuo commercialista, il tuo sostegno è gratuito, ma per la Svs sarai fondamentale.