Svs, al via l’ultimo corso base per volontari soccorritori prima della pausa estiva

Lunedì 22 giugno alla sede Nord di via delle Corallaie prenderà il via il percorso formativo gratuito aperto a tutti. Prevista anche l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore DAE per i partecipanti che completeranno il corso. Iscrizioni online tramite il link in fondo all'articolo

La SVS Pubblica Assistenza di Livorno informa la cittadinanza che lunedì 22 giugno prenderà il via l’ultimo Corso di Livello Base per volontari soccorritori prima della pausa estiva. L’iniziativa è aperta a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo del volontariato sanitario e acquisire competenze fondamentali nel campo del primo soccorso. Il corso si svolgerà presso la sede Nord della SVS, in via delle Corallaie 10, località Picchianti, con inizio alle ore 21. Il percorso formativo, completamente gratuito, permetterà ai partecipanti di apprendere le principali tecniche di intervento nelle situazioni di emergenza e di conoscere il funzionamento del sistema di soccorso sanitario. Al termine del corso sarà inoltre possibile conseguire l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore (DAE), una competenza sempre più importante per contribuire alla sicurezza della comunità e per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco. L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per tutti i cittadini che desiderano dedicare parte del proprio tempo al servizio della città, entrando a far parte della grande famiglia della SVS. Per iscriversi è necessario aver compiuto 16 anni e compilare il modulo disponibile sul sito della SVS al seguente link: Diventa volontario SVS. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 345 0901362 oppure scrivere all’indirizzo mail [email protected].

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