Svs, concerto ai 4 Mori per il primo Giardino pubblico Alzheimer Friendly della Toscana

Appuntamento venerdì 20 settembre alle 21 Cinema Teatro 4 Mori per un concerto benefico il cui incasso sarà devoluto interamente alla costruzione del primo spazio pubblico verde regionale dedicato ai malati di Alzheimer. La presidente della Svs Marida Bolognesi: "una nuova sfida che come Svs vogliamo fare e vincere. Sarà un luogo condiviso nel cuore della città aperto a tutti"

“Perché a noi piace fare le cose. E piace realizzarle per la città. È per questo che dopo il centro diurno Alzheimer Svs al Porto siamo pronti per costruire il primo Giardino Pubblico Alzheimer Friendly della Toscana“. A parlare è Marida Bolognesi, presidente della Svs, associazione che da sempre è in prima linea per i cittadini e per i servizi alla persona. Dopo l’inaugurazione nel novembre del 2022 del centro che ospita 18 malati di Alzheimer con 21 operatori al loro servizio il prossimo passo sarà quello dell’integrazione sociale delle persone affette da questa patologia nel tessuto civico. “Un vero e proprio giardino pubblico, aperto a tutti, proprio nello spazio verde che sorge davanti al Palazzo dei Portuali in piazza Italo Piccini, dove chiunque potrà trascorrere del tempo e incontrare i malati di Alzheimer del Centro Svs al Porto in uno spazio aperto e condiviso con percorsi dedicati a questa particolare situazione”.

“Questa per noi – continua Marida Bolognesi – rappresenta una nuova sfida che come Svs vogliamo fare e vincere. Sfida che, in verità, già in parte è stata vinta grazie all’apertura e al funzionamento del Centro Diurno Svs al Porto di via San Giovanni, 19. Qui si tratterà di uno spazio pubblico aperto a tutti con percorsi dedicati e spazi dedicati a persone affetti Alzheimer. La Svs si è aggiudicata la gestione per 5 anni di questo spazio verde in piazza Italo Piccini che sarà proprio all’uscita del Centro Diurno. Può essere vissuto da persone con la patologia come uno spazio all’aperto in condivisione con tutti i cittadini. Per far questo però non è banale l’impegno economico necessario che sarà importante. Per questo ci rivolgiamo a tutti i cittadini. Grazie al supporto del cinema teatro 4 Mori la sera di venerdì 20 settembre, dalle 21 in poi, si svolgerà questo concerto a scopo benefico con l’Ensemble della Fanfara dell’Accademia Navale e gli Allievi del Conservatorio Pietro Mascagni. Una serata in musica che coinvolgerà tutti i presenti con musiche di colonne sonore dei film, jazz e di divertimento per tutti. La giornata non è a caso, il 21 infatti, il giorno dopo, è la giornata mondiale dell’Alzheimer. Tutto il ricavato del concerto sarà devoluto per questo scopo: per la costruzione del giardino. Il biglietto costa 10 euro e accessibile a tutti. Invitiamo tutti a questo gesto: acquistare il biglietto anche se non si potrà essere presenti per forza alla serata, per contribuire con questo gesto ad un mattoncino di questo giardino”.

Il progetto del Giardino – Grazie all’architetta Elena Becheri e all’agronoma Paola Spinelli, con il supporto degli uffici preposti al verde pubblico del Comune di Livorno, è stato progettato e approvato dalla Giunta Comunale uno spazio funzionale alle attività all’aperto e alla sicurezza di questi particolari ospiti, garantendo la compatibilità ambientale delle specie botaniche utilizzate, e puntando ad un arricchimento del verde pubblico e una riqualificazione urbana attenta al contesto.

Per garantire quella libertà protetta che permette di interagire positivamente con i disturbi del

comportamento generati dal morbo di Alzheimer, il giardino deve essere discretamente delimitato da siepi basse e forme leggermente arrotondate per meglio assecondare il movimento: il camminamento circolare ha un effetto calmante a differenza dei percorsi rettilinei che favoriscono l’agitazione. L’ortoterapia, la stimolazione olfattiva e visiva completeranno l’insieme delle attività possibili all’esterno. “I tempi di realizzazione? Noi siamo pronti con il progetto – conclude Marida Bolognesi – quando arriveremo alla cifra utile per la costruzione del giardino partiremo. È per questo che abbiamo bisogno di una mano concreta da parte di tutti i livornesi. La biglietteria è online sul sito del teatro 4 Mori, tramite il Qr Code della locandina dell’evento (che troverete come foto nella gallery di questo articolo, ndr) oppure anche fisicamente negli orari di apertura del botteghino ai 4 Mori“.

“Le parole chiave sono 3: vita, città e insieme. Non possiamo fare una rivoluzione, ma dobbiamo avere pazienza, passo dopo passo la città va risanata tutti i giorni. A partire dal clima. Ma anche dal fatto che la città aiuta le persone e anche le persone sole non devo mai essere escluse”. A parlare è l’assessora con delega all’Urbanistica Silvia Viviani che ha partecipato con entusiasmo alla conferenza di presentazione dell’iniziativa per la raccolta fondi a favore del Giardino. “Non si esclude mai nessuno. La nostra città è e deve essere solidale, aperta e accogliente. Tutto ciò passa inevitabilmente dallo spazio pubblico che è patrimonio di tutti, il più importante che abbiamo. Lo spazio in cui l’amministrazione investe. La sfida è già in parte vinta, se siamo qua a parlarne vuol dire che siamo alla soglia e adesso va fatto un passo per varcare quella soglia. La nostra volontà, anche simbolica, è quello di portare questo servizio nel cuore della città accanto al suo simbolo più rappresentativo: quello dei Quattro Mori. Un servizio per tutti accessibile anche simbolicamente nel cuore della nostra Livorno“.

“Ringraziamo la Svs per averci coinvolto in questo progetto che valorizza il territorio, la città e il bellissimo Palazzo dei Portuali – dice Serena Cassari, direttrice del Cinema Teatro 4 Mori – Riteniamo che l’Alzheimer debba avere un valore culturale riconosciuto per andare oltre gli stereotipi rispetto a questa malattia. Serve conoscenza e supporto. Grazie a questo evento del 20 creeremo in seguito una rassegna cinematografica di film dedicati all’Alzheimer con cui supporteremo il progetto del Giardino”.

Alla conferenza stampa erano presenti inoltre anche il direttore di Svs, Francesco Cantini, il responsabile della comunicazione Svs, Gabriele Milani, e la socia del consiglio direttivo Maria Pia Bernardoni.

