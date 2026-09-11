Svs, corso gratuito di livello base con abilitazione DAE

La Svs Pubblica Assistenza di Livorno informa la cittadinanza che martedì 22 settembre prenderà il via il primo Corso di Livello Base per volontari soccorritori, dopo lo stop formativo dettato dalla stagione estiva.

Il corso é gratuito ed é aperto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo del volontariato sanitario in Ambulanza ed acquisire competenze fondamentali nel campo del primo soccorso.

Il corso si terrà alla sede Nord di Svs in via delle Corallaie 10, (località Picchianti) alle 21. Il percorso formativo, completamente gratuito, consentirà ai partecipanti di apprendere le principali tecniche di intervento in situazioni di emergenza e di conoscere il funzionamento del sistema di soccorso sanitario. Al termine del corso sarà inoltre possibile conseguire l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore (DAE), competenza sempre più importante per contribuire alla sicurezza della comunità.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per tutti i cittadini che desiderano dedicare parte del proprio tempo al servizio della nostra città, entrando a far parte della grande famiglia della SVS.

Per iscriversi basta collegarsi a questo link ed aver già compiuto 16 anni .

https://pubblicaassistenza.it/diventa-volontario

Per informazioni 3450901362 oppure [email protected]

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