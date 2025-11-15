Svs, corso gratuito per autisti volontari nel sociale

Il corso gratuito è aperto a tutti i cittadini con almeno 3 anni di patente categoria B e si terrà il 21 e 23 novembre. Iscrizioni online ak link che trovate in fondo all'articolo

Il 21 novembre inizierà il nuovo corso gratuito per diventare autisti Volontari del Sociale, il primo passo per poter diventare autisti in Svs. Il corso è diretto a tutti coloro che desiderano svolgere servizi di utilità sociale non sempre direttamente afferenti alle tematiche sanitarie, che possono andare dal trasporto disabili verso istituti scolastici o luoghi di lavoro, alla consegna di pasti, spesa o farmaci a domicilio. E’ un servizio di natura Socio-Assistenziale, per consentire a persone fragili o in situazione di malattia di accedere alle strutture sanitarie, ai servizi di terapia, rieducazione o riabilitazione del territorio. Il corso gratuito è aperto a tutti i cittadini con almeno 3 anni di patente categoria B (con un minimo di 21 anni ad un massimo di 75). Il corso si terrà nei giorni 21/11 e 23/11 con la prima lezione che si terrà nella sede di Via San Giovanni 30 alle ore 21.00. Per qualsiasi informazione inviare email a [email protected] oppure telefonare al numero 3246918909. Per iscriversi basterà cliccare sul link https://www.pubblicaassistenza.it/diventa-volontario e compilare i campi obbligatori nella sezione sociale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©