Svs, corso gratuito per soccorritore volontario di livello base

Il corso si svolgerà a partire dal 3 aprile nella sede di Livorno Nord in via delle Corallaie 10 alle ore 21. INFO: [email protected] oppure 345/0901362. Iscrizioni online al link in fondo all'articolo

Ad aprile parte il secondo corso gratuito della Svs per diventare Soccorritore Volontario di Livello Base. Il corso si svolgerà a partire dal 3 aprile nella sede di Livorno Nord in via delle Corallaie 10 alle ore 21:00. Durante la prima serata sarà fornito il calendario con la programmazione delle lezioni teorico/pratiche a cui seguirà un tirocinio pratico di 30 ore in ambulanza; successivamente verrà svolto un test finale che abiliterà, una volta superato, come operatori DAE.

Requisiti: aver compiuto 16 anni.

Per iscrizioni: https://www.pubblicaassistenza.it/…/corso-soccorritore…/

Per qualsiasi informazione inviare email a [email protected] oppure chiamare al numero 345/0901362.

Svs, dal 1890 al servizio della città

